Электронный дневник и онлайн-зачисление: Администрация Нижнего Новгорода создала образовательный портал

Образовательный портал для родителей школьников и дошколят, учителей и педагогов, а также для представителей всех структур управления в сфере образования появился в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде прошел брифинг заместителей мэра Алексея Карапузова и Любови Сачковой.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

По словам заместителя мэра Любови Сачковой, специализированный сайт, на который не было потрачено ни копейки, создан по поручению главы горадминистрации Владимира Панова. На интернет-портале образованиенн.рф, работающем в тестовом режиме, можно будет найти реестр образовательных организаций, методические разработки, новости системы образования Нижнего Новгорода, а также ссылки на полезные сайты. Кроме того, на портале будет работать электронная приемная для граждан.

- При создании портала учитывалось, чтобы любой житель мог зайти на него и посмотреть, по каким направлениям работает та или иная организация, выбрать программы, ознакомиться с руководством и педагогическим составом конкретной школы или детсада и так далее, - уточнила Любовь Сачкова. - Теперь необходимо провести обучающие семинары с родителями и педагогами, чтобы портал использовался и ежедневно наполнялся.

Пилотный проект по внедрению системы распознавания лиц реализуется в школе № 85 Сормовского района.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В свою очередь заместитель мэра Алексей Карапузов уточнил, что на портале доступна запись в школы и детские сады - пользователя перенаправят на сайт госуслуг.

- Кроме того, собрана информация об используемых электронных дневниках по школам города. И когда родители находятся на образовательном портале, получают доступ к дневнику своего ребенка, - пояснил чиновник. - В будущем планируется заносить на портал сведения о питании учащихся.

Алексей Карапузов добавил, что с появлением специализированного портала появилась возможность начать широкое внедрение системы распознавания лиц в нижегородских школах. Если пока такая система действует только в общеобразовательной школе № 85 Сормовского района, то с 2020 года она будет внедряться еще в 75 образовательных учреждениях.

- Мы интегрировали эту систему с образовательным порталом. Так что после авторизации на сайте родителям учащихся школы № 85 будет доступна информация о посещаемости школы их детьми. То есть они смогут посмотреть, когда ребенок вошел в здание школы и когда вышел из него, - рассказал заместитель мэра.

Более того, до конца 2019 года должно появиться мобильное приложение, доступное для скачивания. В настоящее время оно проходит регистрацию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Нижнем Новгороде насчитывает 313 детсадов, 166 общеобразовательных школ и 21 учреждение дополнительного образования.

КСТАТИ

В начале ноября администрация Советского района создала тематические чаты для общения с родителями школьников и дошколят. Один из таких чатов посвящен образованию. Как «Комсомольской правде» рассказал глава района Владимир Исаев, сообщество «PRO Советское образование» пользуется наибольшим спросом. По состоянию на 14 ноября в нем присутствует более 800 участников. Попасть в чат можно лишь по приглашению директора образовательного учреждения, своего классного руководителя или воспитателя.