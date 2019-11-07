Диалог без официоза: В Советском районе появились чаты для общения с жителями

Взаимоотношения между администрацией Советского района и его жителями вышли на новый уровень. По личной инициативе главы района Владимира Исаева в мессенджере Viber были созданы три тематических чата для открытого общения с нижегородцами.

Самым популярным на данный момент является «PRO Советское образование». За несколько дней существования сообщество набрало более 500 подписчиков, рассказали «Комсомольской правде» в муниципалитете.

Изначально планировалось ограничиться только «образовательным» чатом, однако уже на второй день чиновники поняли, что необходимо также создать чаты «PRO Советское ЖКХ» и «PRO Советская экономика». В каждом из них нижегородцы напрямую общаются с ответственными лицами. В «образовательном» чате - с директорами школ и завучами детских садов, в «коммунальном» - с подрядчиками и ДУКами.

По словам главы администрации Советского района, идея создания таких сообществ появилась по результатам посещения школьных родительских собраний.

- На них люди поднимают вопросы, касающиеся совершенно разных направлений, вплоть до проблем ЖКХ. Однако некоторые проблемы остаются нерешенными, поскольку родители не всегда транслируют их куда следует. По большей части это происходит оттого, что молодым людям сегодня просто некогда - они работают. А чат - это простой и удобный инструмент. Достаточно потратить минуту, чтобы зайти в него и осветить проблему, - рассказал «Комсомолке» Владимир Исаев. - К тому же существует такой интимный момент, когда напрямую не можешь сказать директору школу, что недоволен питанием своего ребенка, классным руководителем или чем-то еще. А в чате это нормально. Пожалуйста, заходи и спрашивай. Я тут же транслирую вопросы либо директору, либо завучу, прошу, чтобы он объяснил, что и как. Получается диалог без официоза.

Чиновник подчеркнул, что наиболее востребованным оказался чат «PRO Советское образование». Вопросов, по его словам, предостаточно! В основном, родители интересуются, кто за что отвечает. То же непонимание встречается и в чате «PRO Советское ЖКХ».

- В «коммунальный» чат я включил домоуправляющие компании и подрядные организации, чтобы не обкладываться бумагами и проводить их официально, а сработать более эффективно. Например, увидел родитель яму, сообщил нам. Мы взяли и устранили ее. Понимаете, если людям старшего поколения важно общение, то молодежи нужен конкретный результат, - объяснил глава района. - Буквально вчера мне прислали информацию о ямке. Я отправил туда подрядчика, и оказалось, что там прорыв трубы. Слава богу, родители увидели это вечером. А если бы утром? Могло произойти, что угодно. Сейчас устранением последствий аварии занимается «Теплоэнерго». В общем, по возможности устраняем то, что в рамках наших полномочий. Ну а что не в рамках наших полномочий, передаем и контролируем. Это такой живой инструмент. Меньше бумаг - больше дела.

Вместе с тем Владимир Исаев уточнил, что основная тематика чатов - территории, прилегающие к школам и детским садам, например, пешеходные переходы, а также все, что связано с комфортом и безопасностью детей. Хотя некоторые горожане делятся в чатах проблемами ЖКХ, не связанными с местами, где учатся их дети. Например, рассказывают про проблемные дома.

Но это еще ничего! Когда люди увидели, что количество участников в чатах стремительно растет, стали «сыпать» рекламой и прочим спамом. Поэтому теперь членом сообщества можно стать лишь по приглашению представителей школ, детсадов или кого-то из родителей.