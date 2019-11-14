Систему распознавания лиц начнут массово внедрять в школах Нижнего Новгорода с 2020 года

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-14T14:42:01+03:00

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Систему контроля доступа с использованием технологии распознавания лиц планируется массово внедрять в школах Нижнего Новгорода с 2020 года. Как заместитель мэра Алексей Карапузов сообщил на брифинге 14 ноября, сначала такая система заработает в 75 школах (всего их 166).

- Мы неоднократно говорили об опыте 85-й школы, где был внедрен пилотный проект по установке системы доступа с биометрическим распознаванием. С 2020 года мы будем тиражировать его на другие школы. В первую очередь у нас 75 общеобразовательных учреждений. Сейчас вместе с региональными министерствами образования и информатизации мы обсуждаем комплектование школ системами контроля доступа, - пояснил Карапузов.

Чиновник добавил, что до конца 2019 года будет разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого у родителей появится доступ к информации о посещаемости школы ребенком (когда пришел, когда ушел). Аналогичная информация будет доступна нижегородцам на образовательном портале, разработанном городской администрацией. Пока этой функцией на сайте могут пользоваться лишь родители учащихся школы № 85 в Сормовском районе.

- Мы как раз ждали запуска образовательного портала, чтобы начать широкое внедрение системы распознавания лиц в остальных школах Нижнего Новгорода, - подчеркнул заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU