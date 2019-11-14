2019-11-14T14:42:01+03:00
Общество

Систему распознавания лиц начнут массово внедрять в школах Нижнего Новгорода с 2020 года

Для родителей учащихся планируется разработать мобильное приложение
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Пилотный проект по установке такой системы был внедрен в школе № 85 Сормовского района.Пилотный проект по установке такой системы был внедрен в школе № 85 Сормовского района.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Систему контроля доступа с использованием технологии распознавания лиц планируется массово внедрять в школах Нижнего Новгорода с 2020 года. Как заместитель мэра Алексей Карапузов сообщил на брифинге 14 ноября, сначала такая система заработает в 75 школах (всего их 166).

- Мы неоднократно говорили об опыте 85-й школы, где был внедрен пилотный проект по установке системы доступа с биометрическим распознаванием. С 2020 года мы будем тиражировать его на другие школы. В первую очередь у нас 75 общеобразовательных учреждений. Сейчас вместе с региональными министерствами образования и информатизации мы обсуждаем комплектование школ системами контроля доступа, - пояснил Карапузов.

Чиновник добавил, что до конца 2019 года будет разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого у родителей появится доступ к информации о посещаемости школы ребенком (когда пришел, когда ушел). Аналогичная информация будет доступна нижегородцам на образовательном портале, разработанном городской администрацией. Пока этой функцией на сайте могут пользоваться лишь родители учащихся школы № 85 в Сормовском районе.

- Мы как раз ждали запуска образовательного портала, чтобы начать широкое внедрение системы распознавания лиц в остальных школах Нижнего Новгорода, - подчеркнул заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения
Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»
Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде
Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году
Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области
Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт
Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей
Депутата Евгения Лазарева увезли в больницу из зала суда
Иностранец шесть лет скрывался от следствия после убийства в Павлове
Единственный нижегородский ночной трамвай отменен с 14 ноября
Исцеляющую от рака икону доставят в Нижний Новгород
ЛУКОЙЛ вручил специальные книжки слабовидящим детям
Три человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за последние сутки
Поликлинику №50 в Приокском районе отремонтируют до конца декабря
Более 380 миллионов рублей направят на повышение зарплат нижегородским учителям и врачам
Число электричек «Нижний Новгород - Шахунья» увеличат с 8 декабря
Производство картофеля и других овощей увеличилось в Нижегородской области
Нижегородская полиция ищет пропавшую 22 года назад Елену Каширову
Холодное водоснабжение ограничат в заречной части Нижнего Новгорода
Более 260 литров спиртного изъяли из кафе в Автозаводском районе
Еду в нижегородских школах одобрили 70% учеников и родителей
Участок проспекта Гагарина перекроют 14 и 17 ноября
Гонка воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде в феврале
Более 360 млн рублей будет выделено на ИТК-инфраструктуру в нижегородских школах
Более 160 конкурсантов «Фабрики готового бизнеса» могут получить франшизы
ХК «Торпедо» уступил белорусскому «Динамо» в выездном матче