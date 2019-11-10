2019-11-10T15:15:22+03:00
Общество

«Вот это генетика»: Наталья Водянова поздравила «бабунечку» с 90-летием

Поклонники завалили женщину поздравлениями и комплиментами [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Наталья Водянова поздравила «бабунечку» с 90-летиемНаталья Водянова поздравила «бабунечку» с 90-летиемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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10 ноября бабушке знаменитой супермодели Натальи Водяновой исполнилось 90 лет. Пост с поздравлениями нижегородка опубликовала в своем Instagram.

- Этой кокетке сегодня 90 лет, - написала Водянова под фотографией, на которой она прогуливается с любимой «бабунечкой» по улицам Парижа.

Поклонники буквально завалили женщину поздравлениями и пожеланиями долгих лет жизни.

- С Днем рождения бабушку! Здоровья, долголетия, тепла, любви и гармонии, - написала в комментариях julia_ba888.

natasupernovanatasupernova
Этой кокетке сегодня 90 лет!
28318 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Поздравляем с юбилеем!! Круто!!! – подключилась jecky.shishkina.

- От всего сердца поздравляю! – добавила olyaskorpjun.

- Вот это генетика! Пусть будет здорова ваша бабушка! Хороших людей должно быть много, - пожелала baranovskaya_lana

- Поздравляю от сердца. Одно удовольствие смотреть на вас. Вся ваша семья -удивительные , прямо светящиеся люди. И детки , и супруг, и мама с бабушкой , и сестренка, - восхитилась sobinakatya.

- Это не предел! С такими внуками и правнуками до 110 свободно! Когда жизнь в радость, то и годы не помеха! – отметила krolikzaya.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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