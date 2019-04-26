2019-04-26T11:50:58+03:00
Звезды

«Повезло с внучкой!»: Наталья Водянова показала своей 89-летней бабушке Прованс

Супермодель рассказала, что Людмила Гавриловна обожает путешествовать [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталья Водянова свозила свою 89-летнюю бабушку в Прованс.Наталья Водянова свозила свою 89-летнюю бабушку в Прованс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всемирно известная модель Наталья Водянова продолжает показывать мир своей 89-летней бабушке Ларисе Гавриловне, которую она часто называет бабунечкой. В четверг, 25 апреля, знаменитость свозила женщину в Сен-Поль-де-Ванс - коммуну на юго-востоке Франции в регионе Прованс.

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Наталья Водянова с бабунечкой
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- Счастлива, что бабушка видит это прекрасное место, - написала Наталья в своем Инстаграме.

А в комментариях под новым постом модель рассказала, что до места назначения семья добиралась в автотранспорте.

Наталья Водянова свозила свою 89-летнюю бабушку в Прованс. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Водянова свозила свою 89-летнюю бабушку в Прованс.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Два часа в машине с кричащими детьми, а она сидит счастливая. Говорит: «Ой, я так счастлива, что мы куда-то едем». Вот такая она у меня лягушка-путешественница! - призналась «Нижегородская Золушка».

Подписчики в очередной раз восхитились бабунечкой и тому, с каким трепетом супермодель относится к родному человеку.

- Ваши отношения - великолепный пример детям! - заявила lu.ostrinski_photographer.

- Слава богу, у нее такая прекрасная любящая внучка, которая ее балует посещением таких мест и не только, - добавила alyona_sochifornia.

- Вы так нежно относитесь к бабушке. Повезло же ей с внучкой! - продолжила lamanzana.

- На самом деле это счастье, когда это великолепие видит и ваша бабушка. Долгих лет жизни побольше счастливых моментов, - прокомментировала al_ena1192.

«Комсомолка» рассказывала, что 89-летняя родственница знаменитой нижегородки приехала в Париж в середине апреля. Тогда Наталья Водянова выложила в Инстаграме милую фотографию, на которой она с бабунечкой и старшим сыном Лукасом. А подписала снимок так: «Три поколения на одной скамейке».

Кстати, в один из предыдущих приездов Лариса Гавриловна, благодаря внучке, побывала в парижском Диснейленде, где не постеснялась и примерила ободок в виде ушек Минни Маус. Ну и без фото на фоне Эйфелевой башни тоже не обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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