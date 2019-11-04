2019-11-04T13:56:28+03:00
Происшествия

Пропавшая 21-летняя нижегородка Юлия Розова найдена мертвой

Девушка исчезла 30 октября после ссоры со своим парнем
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пропавшая 21-летняя Юлия Розова найдена мертвойПропавшая 21-летняя Юлия Розова найдена мертвойФото: СОЦСЕТИ
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21-летняя Юлия Розова, которую нижегородские полицейские, следователи и волонтеры безуспешно разыскивали в течение пяти дней, найдена мертвой. Об этом в социальных сетях сообщили волонтеры.

- Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали поисковики в группе ПСО «Волонтер».

Подробности происшествия пока не разглашаются.

Напомним, Юлия Розова пропала в ночь на 30 октября в СНТ имени 40 лет Победы. Девушка вместе со своим молодым человеком отмечала там возвращение друга из армии. В какой-то момент между Юлией и ее парнем произошла ссора, и девушка убежала с праздника. С тех пор живой ее никто не видел.

Напомним также, волонтеры нашли живым Серафима Беляева, заблудившегося на болотах между Сортировочным озером и гипермаркетом "Леруа Мерлен" в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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