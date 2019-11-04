Пропавшая 21-летняя нижегородка Юлия Розова найдена мертвой

21-летняя Юлия Розова, которую нижегородские полицейские, следователи и волонтеры безуспешно разыскивали в течение пяти дней, найдена мертвой. Об этом в социальных сетях сообщили волонтеры.

- Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали поисковики в группе ПСО «Волонтер».

Подробности происшествия пока не разглашаются.

Напомним, Юлия Розова пропала в ночь на 30 октября в СНТ имени 40 лет Победы. Девушка вместе со своим молодым человеком отмечала там возвращение друга из армии. В какой-то момент между Юлией и ее парнем произошла ссора, и девушка убежала с праздника. С тех пор живой ее никто не видел.

Напомним также, волонтеры нашли живым Серафима Беляева, заблудившегося на болотах между Сортировочным озером и гипермаркетом "Леруа Мерлен" в Нижнем Новгороде.