2019-11-02T23:06:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут 21-летнюю Юлию Розову

В масштабных поисках задействованы следователи и сотрудники полиции
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут 21-летнюю Юлию Розову.В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут 21-летнюю Юлию Розову.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Уже четвертые сутки в Нижегородской области продолжаются поиски 21-летней Юлии Розовой, пропавшей из дачного домика в СНТ имени 40 лет Победы еще 30 октября. Сегодня в Нижегородской области прошли очередные масштабные поиски девушки, в которых были задействованы сотрудники полиции и следственного комитета.

Напомним, 21-летняя Юлия Розова ушла из дачного домика в СНТ имени 40 лет Победы (Трасса М-7) в 3:30 30 октября. Девушка ушла в направлении леса и больше не давала о себе знать. В момент исчезновения была одета в золотистую куртку, черные штаны и белые кроссовки. При себе имела мобильный телефон.

- Сегодня проводились очень масштабные поиски, в которых было задействовано больше 50 человек, - рассказала «Комсомолке» главный инфорг группы «Рысь» Надежда Ермолаева. – В этих поисках уже не первый день принимают участие следователи, два районных отдела полиции и внештатные сотрудники ГУ МВД. Однако поиски не дали никаких результатов. Сейчас будет подбиваться вся информация, а затем будет выработан дальнейший план действий.

КСТАТИ

Сейчас волонтеры просят помощи водителей, которые проезжали 30 октября в период с 03:30 до 09:00 по трассе Березовая Пойма – Лесная поляна – Гнилицкие Дворики – Большое Козино и по трассе Гнилицкие Дворики – Северный – Лесная Поляна – Лесной городок. Всех просят прислать записи с видеорегистраторов на почту knopka42@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области продолжают работать ярмарки вакансий
Глеб Никитин призвал нижегородцев поучаствовать во Всероссийской акции по поддержке художественных промыслов
В Нижегородской области стартовала акция «Прошагай город»
В Нижегородской области закрыт сезон охоты на барсука
Срок перевода детского отделения больницы №40 на базу стационара могут изменить
Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии по региональному развитию РФ
Более 600 наград вручили нижегородцам в День работника АПК
В нижегородскую пищевую промышленность поступило 2,5 млрд рублей инвестиций
Трамвай №11 отменят в Нижнем Новгороде 5 ноября
Павловский молочный завод уклонился от выплаты 116 млн рублей по налогам
Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ
Такси для маломобильных людей появится в Нижнем Новгороде
Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области
Выксунец зарезал дядю, который пытался выгнать его из квартиры
Преступники унесли гараж нижегородца вместе с хранящимся в нем имуществом
Светлогорский переулок перекроют в Нижнем Новгороде с 5 ноября
Благоустроенный сквер имени Жукова откроют в Нижнем Новгороде 4 ноября
Незаконный склад с алкоголем обнаружили в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области начала работать горячая линия «Мой бизнес»
ХК «Торпедо» уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Новгороде в День народного единства