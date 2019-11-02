В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут 21-летнюю Юлию Розову

Уже четвертые сутки в Нижегородской области продолжаются поиски 21-летней Юлии Розовой, пропавшей из дачного домика в СНТ имени 40 лет Победы еще 30 октября. Сегодня в Нижегородской области прошли очередные масштабные поиски девушки, в которых были задействованы сотрудники полиции и следственного комитета.

Напомним, 21-летняя Юлия Розова ушла из дачного домика в СНТ имени 40 лет Победы (Трасса М-7) в 3:30 30 октября. Девушка ушла в направлении леса и больше не давала о себе знать. В момент исчезновения была одета в золотистую куртку, черные штаны и белые кроссовки. При себе имела мобильный телефон.

- Сегодня проводились очень масштабные поиски, в которых было задействовано больше 50 человек, - рассказала «Комсомолке» главный инфорг группы «Рысь» Надежда Ермолаева. – В этих поисках уже не первый день принимают участие следователи, два районных отдела полиции и внештатные сотрудники ГУ МВД. Однако поиски не дали никаких результатов. Сейчас будет подбиваться вся информация, а затем будет выработан дальнейший план действий.

КСТАТИ

Сейчас волонтеры просят помощи водителей, которые проезжали 30 октября в период с 03:30 до 09:00 по трассе Березовая Пойма – Лесная поляна – Гнилицкие Дворики – Большое Козино и по трассе Гнилицкие Дворики – Северный – Лесная Поляна – Лесной городок. Всех просят прислать записи с видеорегистраторов на почту knopka42@mail.ru