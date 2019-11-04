2019-11-04T11:35:51+03:00
Общество

Волонтеры прекратили поиски мужчины, пропавшего на нижегородских болотах

Нижегородец заблудился в районе Сортировочного озера
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде волонтеры нашли Серафима Беляева, пропавшего на болотах в Заречной части города. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде «Волонтер».

Сообщение об исчезновении мужчины появилось вечером в воскресенье, 3 ноября 2019 года. Все, что было известно – Серафим Беляев заблудился в болотах, которые расположены между Сортировочным озером и гипермаркетом «Леруа Мерлен». К месту исчезновения мужчины сразу же выдвинулись несколько отрядов волонтеров, и вскоре поиски увенчались успехом – Серафим Беляев был найден живым.

Напомним, в Нижнем Новгороде продолжаются поиски 21-летней Юлии Розовой. Девушка пропала из дачного домика в СНТ имени 40 лет Победы еще 30 октября. Пятые сутки Юлию Розову ищут волонтеры, полиция и следователи, однако до сих пор нет информации о ее местонахождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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