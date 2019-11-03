Нижегородцы увидят 800 залпов салюта в День народного единства

Празднование Дня народного единства в столице Приволжья завершится зрелищным фейерверком, сообщает региональный минкульт. Предшествовать ему будут выступления звезд российского шоу-бизнеса. В 18.00 на сцену, установленную на площади Минина, выйдет певица Анна Седакова, в 19.00 ее сменит рэпер Мот, а в 20.00 - дуэт HammAli & Navai.

Под занавес 4 ноября в Нижнем Новгороде прогремит грандиозный салют. Жителей и гостей областного центра ждет 800 залпов, приуроченных 800-летию Нижнего Новгорода, который предстоит отмечать в 2021 году. Фейерверк начнется в 21.00.

Напомним, что в 12.00 3 ноября на центральной площади города откроется гастрономический фестиваль «Кухни народов России» (0+). А вечером состоится концерт первого хедлайнера торжеств - группы «Браво».

Кроме того, в течение двух дней на площади Минина будет проходить рыбный фестиваль, на котором свою продукцию представят 30 предприятий, в том числе нижегородские. Посетители смогут не только продегустировать рыбные изделия, но и купить их по приятным ценам. В частности, нижегородские рыбхозы выставят на продажу стерлядь, белого амура, копченого леща и прочие деликатесы.