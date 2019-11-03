Группа «Браво» выступит на площади Минина 3 ноября

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-03T09:51:43+03:00

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Двухдневное празднование Дня народного единства (0+) стартует в Нижнем Новгороде 3 ноября в 12.00. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в полдень на площади Минина откроется гастрономический фестиваль «Кухни народов России». Объединенная команда шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей питания из 8 федеральных округов представит свыше 150 блюд народов России.

Жители и гости столицы Приволжья смогут попробовать блюда народов России, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению калиток, а также продегустировать и купить по привлекательным ценам рыбные богатства страны. Уникальную продукцию (мидии, моллюски, устрицы и прочее) представят крупнейшие российские компании из различных регионов.

Ближе к вечеру горожан ждет культурная программа. На сцене, установленной также на площади Минина, выступит первый хедлайнер праздника - группа «Браво». Начало концерта в 17.10.

ИСТОЧНИК KP.RU