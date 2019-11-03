СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-03T10:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Производство осетровых рыб выросло на 30 % в Нижегородской области благодаря программе господдержки «Развитие товарной аквакультуры». Объем продукции стерляди и осетра в 2019 году - 13 тонн (годом ранее было 10 тонн).

Как рассказал глава областного комитета госохотнадзора Николай Бондаренко, продукция местных рыбных хозяйств будет представлена на рыбном фестивале, которой пройдет на площади Минина 3 и 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства. Нижегородцы выставят на продажу стерлядь, белого амура, копченого леща и прочие деликатесы по приятным ценам.

В ведомстве также напомнили, что в 2018 году глава региона Глеб Никитин инициировал программу «Развитие товарной аквакультуры», в рамках которой из регионального бюджета предоставляются субсидии на компенсацию половины затрат на корм и мальков. К концу 2021 года планируется производить до 729 тонн рыбы в год.

Ранее сообщалось, что в 12.00 3 ноября на центральной площади Нижнего Новгорода откроется гастрофестиваль «Кухни народов России». А вечером состоится концерт группы «Браво».

ИСТОЧНИК KP.RU