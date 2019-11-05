«Не хватило километра, чтобы выйти к людям»: СК рассказал подробности гибели 21-летней Юлии Розовой

Почти всю прошлую неделю в Нижнем Новгороде проводились масштабные поиски 21-летней Юлии Розовой. Девушка пропала в ночь на 30 октября, когда ушла из СНТ имени 40 лет Победы, где вместе с парнем отмечала возвращение друга из армии. Между возлюбленными произошла ссора, после которой Юля убежала из дома. После этого ее никто больше не видел живой.

Девушка пропала в ночь на 30 октября, когда ушла из СНТ имени 40 лет Победы после ссоры с парнемФото: СОЦСЕТИ

В течение пяти дней волонтеры и правоохранители прочесывали территорию рядом с СНТ. Рано утром 4 ноября тело девушки было найдено в лесополосе за Сормовским кладбищем, недалеко от выезда из Нижнего.

На место сразу выехали следователи, которые не обнаружили на теле телесных повреждений криминального характера. Как уточняется на официальном сайте ведомства, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование. По факту исчезновения Юли было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.

По предварительным данным, девушка прошла пешком почти 7 километров. Чтобы дойти до жилых домов, ей не хватило километра. В социальных сетях нижегородцы предполагают, что Юля просто замерзла, ведь в ту ночь в Нижнем Новгороде были морозы.