2019-10-31T13:43:47+03:00
Общество

Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде

Хэдланейрами праздника станут Мот, Анна Седокова и HammAli&Navai
Валентин ШАРИКОВ
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Хэдланейрами праздника станут Мот, Анна Седокова и HammAli&NavaiХэдланейрами праздника станут Мот, Анна Седокова и HammAli&NavaiФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Торжественные и развлекательные мероприятия в рамках празднования Дня Народного единства в Нижнем Новгороде будут проходить в течение двух дней – 3 и 4 ноября. «Комсомолка» публикует полную программу праздника.

3 ноября

С 12 до 18 часов 3 и 4 ноября на площади Минина и Пожарского будет проходить фестиваль «Кухни народов России» с дегустацией, мастер-классами и конкурсами. В ходе мероприятия объединенная команда шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей питания из восьми Федеральных округов представит коллекцию более 150 наименований блюд народов России.

С 12 до 16 часов на главной сцене города покажут шоу-программа «Мелодии Нижнего», в рамках которой состоится выступление Нижегородского Губернского оркестра, ансамбля песни и танца «Казачий хутор», Нижегородского русского народного оркестра, ансамбля народной песни «Любава».

С 16 до 17 часов на сцену выйдет джазовый фестиваль «Swing out», а с 17 по 18 часов в Нижнем Новгороде состоится выступление группы «Браво»

На площади Театральная с 12 до 22 часов будет проходить фестиваль искусств «В единстве сила», покажут выступление взрослых и детских эстрадных коллективов. Кроме того, состоится кинопоказ художественных фильмов.

4 ноября

С 12 до 16 часов на главной площади города будет проходить фестиваль национальных культур. На сцену выйдут музыкальные коллективы из Республик Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, а также Удмуртской и Чувашской.

С 16 до 17 часов на сцене выступит нижегородская кавер-группа The Diamonds

С 17 до 18 часов - вокальный проект VIVA, объединивший в себе 5 солистов лучших оперных театров России и Европы.

В 18 часов состоится выступление певицы, актрисы Анны Седоковов

В 19 часов - на сцену выйдет рэпер МОТ

С 20 до 21 часа будет выступать рэп-дуэт HammAli & Navai

Праздничный салют состоится в 21.00

Ранее "КП" сообщала, что концерт группы «Браво» состоится на Всероссийский акции «Ночь искусств», которая пройдет в Нижнем Новгороде и области в воскресенье, 3 ноября. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта "Культура".

ИСТОЧНИК KP.RU

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