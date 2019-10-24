Концерт группы «Браво» пройдет в рамках нижегородской «Ночи искусств»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-24T13:52:19+03:00

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Концерт группы «Браво» пройдет в рамках Всероссийский акции «Ночь искусств», которая пройдет в Нижнем Новгороде и области в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно сообщению, мероприятие пройдет под девизом «Искусство объединяет». По традиции, в «Ночь искусств» различные тематические мероприятия будут проводить все музеи, театры, выставочные и концертные залы и библиотеки региона. Также в программе будут встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами. Концерт же известных музыкантов группы Браво начнется в 17 часов 10 минут на площади Минина и Пожарского в областном центре.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, акция «Ночь искусств» является не только прекрасной возможностью раскрыть нижегородцам богатства региональных культурных учреждений, но и увеличить посещаемость заведений в рамках национального проекта «Культура».

Глава региона подчеркнул, что в 2019 году программа «Ночи искусств» будет особенно интересной, поэтому он призывает всех нижегородцев посетить это мероприятие. Например, в Нижегородской государственной филармонии им. М.Ростроповича можно будет послушать джаз, а В НГХМ всем желающим расскажут, как правильно смотреть картину.

- В Нижегородской области в акции примут участие учреждения культуры всех районов региона, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что акция "Ночь искусств" впервые прошла в Нижнем Новгороде в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU