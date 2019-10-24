Стала известна программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде 4 ноября 2019 года

Согласно программе праздника, отмечать его начнут с 3 ноября. При поддержке министерства культуры РФ, Федеральный агентств по туризму и рыболовству на площади Минина и Пожарского также будет проведен III Фестиваль «Кухни народов России» с дегустацией и мастер-классами.

Шеф-повара, рестораторы и фермеры представят нижегородцам 150 блюд народов России: бурятские буузы , башкирские элеши с кониной, тэбикмэк с национальным медом , алтайские каардак и боорсок , блюда арктической кухни, осетинские пироги, нижегородские блюда из рыбы, удмуртские открытие перепечи и табани «Бабушек из Буранова». На фестивале будут также готовиться разнообразные пельмени самых разных форм и размеров: «ушки», «чепцы», «диваны», самые маленькие пельмени в мире - «хамур долма».

Программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает нижегородцев и гостей города принять участие в празднование Дня народного единства.

- «День народного единства – особый праздник для Нижнего Новгорода и региона в целом. В самом его названии заложен смысл, напоминающий о важности согласия и дружбы внутри страны. Только зная о богатстве культуры народов России, мы можем сполна ощутить значение этой исторической даты, - сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 18 часов на площади Минина и Пожарского выступят Анна Седокова, Мот и HammAli&Navai.

День народного единства завершится праздничным салютом, который отгремит в 21.00.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что концерт группы «Браво» состоится на Всероссийский акции «Ночь искусств», которая пройдет в Нижнем Новгороде и области в воскресенье, 3 ноября. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта "Культура".