2019-10-25T10:58:14+03:00
Общество

Третий сотрудник саровского ядерного центра осужден за майнинг на рабочем месте

Андрей Рыбкин получил три года в ИК общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей
Валентин ШАРИКОВ
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Решение суда не вступило в законную силуРешение суда не вступило в законную силу
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Третий сотрудник саровского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) был осужден за попытку майнинга криптовалюты на рабочем месте. Дело рассмотрел Саровский городской суд Нижегородской области в четверг, 24 октября.

Как сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе суда, третьим фигурантом разбирательства стал Андрей Рыбкин, который по совокупности пяти преступлений получил срок в размере трех лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчине был также назначен штраф – 200 тысяч рублей.

- Решение суда не вступило в законную силу, - уточнили в Саровском городском суде.

Напомним, что из-за преступной деятельности своих сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ получил ущерб в размере более 1,4 миллиона рублей. В отношении подозреваемых в совершении преступления Андря Шатохина, Дениса Бакова и Андрея Рыбкина были возбуждены уголовные дела по статьям «неправомерный доступ к компьютерной информации», «нарушение правил хранения информации» и «распространение компьютерных вирусов».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ранее Саровский городской суд назначил наказание сотруднику РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрею Шатохину в виде лишения свободы сроком на четыре года условно за то, что он при помощи рабочего оборудования пытался майнить криптовалюту.

Напомним также, что первым суд наказал Дениса Байкова – еще в сентябре 2019 года мужчина был оштрафован на 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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