2019-10-18T16:19:43+03:00
Общество

Сотрудник саровского ядерного центра осужден на 4 года условно за майнинг

Приговор суда в законную силу пока не вступил
Валентин ШАРИКОВ
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РФЯЦ-ВНИИЭФ получил ущерб в размере более 1,4 миллиона рублей от преступной деятельности своих сотрудниковРФЯЦ-ВНИИЭФ получил ущерб в размере более 1,4 миллиона рублей от преступной деятельности своих сотрудников
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Саровский городской суд Нижегородской области вынес приговор сотруднику РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрею Шатохину за попытку майнинга криптовалюты при помощи рабочего оборудования по трем статьям УК РФ: «неправомерный доступ к компьютерной информации», «нарушение правил хранения информации» и «распространение компьютерных вирусов»

Как сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе саровского суда, обвиняемый был осужден на четыре года условно с испытательным сроком и получил штраф в размере 250 тысяч рублей по совокупности совершенных им преступлений.

- Решение суда в законную силу не вступило, - добавил представитель Саровского городского суда.

Известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ получил ущерб в размере более 1,4 миллиона рублей от преступной деятельности своих сотрудников.

- На наших предприятиях попытки майнинга будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие, - сообщали ранее в пресс-службе центра.

Напомним, что «Комсомолка сообщала» о трех сотрудниках из ядерного центра в Сарове, которые использовали служебные вычислительные мощности для майнинга и других личных целей.

Одному из майнеров ядерного центра Саровский городской суд Нижегородской области уже назначил – штраф в размере 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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