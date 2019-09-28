Суд вынес приговор сотруднику ядерного центра в Сарове за попытку майнинга криптовалюты

Саровский городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ за попытку майнинга криптовалюты прямо на рабочем месте. Обвиняемому назначен штраф размере 450 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте Саровского суда, ядерщику вменялся неправомерный доступ к компьютерной информации, а также нарушение правил хранения компьютерной информации. Приговор подсудимому был вынесен 17 сентября.

В создании, использовании и распространении вредоносных программ для электронной вычислительной машины также обвиняются еще два сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ. Уголовные дела переданы в суд.

Отметим, что в феврале 2019 года в пресс-службе ядерного центра прокомментировали попытку своих сотрудников намайнить биткоины следующим образом:

«Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга. Однако благодаря совместной работе с органами безопасности данная деятельность была своевременно пресечена. «Горе-майнеры» задержаны компетентными органами. Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело. Отметим, что подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности. На наших предприятиях они будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие».