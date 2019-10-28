2019-10-28T14:27:49+03:00
Общество

«Валдай» могут запустить от центра Нижнего Новгорода до аэропорта

Развитием перевозок на «Валдае» в Нижегородской области займется «Водолет»
Анастасия НАЗАРОВА
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6 августа "Валдай" совершил первую поездку по маршруту Нижний Новгород - Городец.6 августа "Валдай" совершил первую поездку по маршруту Нижний Новгород - Городец.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Работа по созданию ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолет» ведется в Нижегородской области. В региональном министерстве транспорта и автодорог «Комсомольской правде» пояснили, что в будущем планируется сохранить рейсы по маршрутам Нижний Новгород - Городец и Нижний Новгород - Макарьево.

- В настоящее время мы работаем над развитием речного сообщения по внутрирегиональным рейсам к туристическим центрам Нижегородской области. Также ведется работа по возрождению межрегионального скоростного речного сообщения с туристическими центрами других регионов России, - добавили в ведомстве.

В частности, обсуждается возможность использования судна на подводных крыльях «Валдай 45 Р» в мультимодальных перевозках из аэропорта в центр приволжской столицы и Городец.

Однако все маршруты будут представлены «Водолетом» лишь накануне нового навигационного сезона.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала о запуске речных перевозок на «Валдае» минувшим летом. Первую поездку судно совершило 6 августа по маршруту Нижний Новгород - Городец. Пассажирами дебютного рейса стали воспитанники Нижегородского детского речного пароходства и школьники, которые занимаются в кружках технического творчества.

- Для нас запуск «Валдая» - это символ, мы гордимся нашим великим земляком Ростиславом Алексеевым. Суда на подводных крыльях поставлялись в 35 стран и были эталоном экспортного продукта. У «Валдая» также огромный экспортный потенциал и уже есть зарубежные заказчики, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Глава региона тогда отметил, что до конца 2019 года планируется запустить еще один «Валдай». А уже в следующем году - целых три! Предстоит запустить рейсы до Павлова, Лыскова и Кстова.

КОНКРЕТНО

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время суток. Оно имеет комфортабельный салон, оборудовано удобными креслами, современными системами кондиционирования и вместительными багажными полками. У «Валдая» очень низкая осадка - около одного метра, а скорость, которую он может развивать, - до 75 километров в час. При этом «Валдай» оснащен повышенной шумоизоляцией и интеллектуальной системой уменьшения качки. В ближайшее время им смогут воспользоваться все желающие.

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Изменения были внесены с учетом пожеланий от местных жителей (подробности)

«Валдай» совершил первую поездку по маршруту Нижний Новгород - Городец

Скоростное судно на воздушных крыльях доставило пассажиров до города мастеров за 47 минут (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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