«Валдай» совершил первую поездку по маршруту Нижний Новгород – Городец

В Нижегородской области наконец-то запустили речные перевозки на судах «Валдай 45 Р». 6 августа судно совершило свою первую поездку по маршруту Нижний Новгород – Городец. Пассажирами дебютного рейса стали воспитанники Нижегородского детского речного пароходства и школьники, которые занимаются в кружках технического творчества.

Вместе с ними до Городца на «Валдае» прокатился и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, поездка заняла всего 47 минут.

Первыми пассажирами стали воспитанники «Нижегородского детского речного пароходства» и школьникиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Для нас запуск «Валдая» - это символ, мы гордимся нашим великим земляком Ростиславом Алексеевым. Суда на подводных крыльях поставлялись в 35 стран и были эталоном экспортного продукта. У «Валдая» также огромный экспортный потенциал и уже есть зарубежные заказчики, - подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что результат превзошел все ожидания.

Прокатиться на речном трамвае можно будет за 300-600 рублей. Они будут ходить в выходные дни.

По словам губернатора, до конца года будет запущен еще один «Валдай», а в следующем – еще три. В будущем власти планируют запустить рейсы до Павлова, Лыскова и Кстова.

КОНКРЕТНО

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время суток. Оно имеет комфортабельный салон, оборудовано удобными креслами, современными системами кондиционирования и вместительными багажными полками. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать, – до 75 километров в час. При этом «Валдай» оснащен повышенной шумоизоляцией и интеллектуальной системой уменьшения качки. В ближайшее время им смогут воспользоваться все желающие.

КОМПЕТЕНТНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев:

- «Валдай» - наша гордость. Депутаты ЗСНО постоянно держат в поле зрения вопросы, связанные с возрождением и развитием водных перевозок. Так, в сентябре 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО. Темой для обсуждения станет состояние и перспективы развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом общего пользования. Планируем проанализировать проблемы, которые есть в этой сфере, обсудить, что мешает развитию отрасли и какие меры на законодательном уровне нужно принять для решения актуальных вопросов.