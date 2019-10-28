Шквалистый ветер повалил деревья в Нижнем Новгороде

Шквалистый, а местами ураганный ветер обрушился на Нижний Новгород и область 28 октября. С раннего утра за окном угрожающе завывало, а уже часам к десяти-одиннадцати в соцсетях объявились первые «жертвы» непогоды. Пострадавшие публикуют фотографии упавших деревьев, разбитых автомобилей и оторвавшихся от домов утеплителей.

Нижегородцы обсуждают в сети последствия шквалистого ветра.Фото: СОЦСЕТИ

По словам Владимира Солохина, на Мончегорской улице в Автозаводском районе на машину рухнула доска с шифером. Она прилетела с балкона соседней многоэтажки. Из-за чего треснуло лобовое стекло автомобиля.

Нижегородцы обсуждают в сети последствия шквалистого ветра.Фото: СОЦСЕТИ

А в Балахне, к примеру, здоровая ветка, оторвавшаяся от дерева, повисла на электрических проводах. Случилось это неподалеку от детского сада.

Ветка упала на провода рядом с детсадом.Фото: СОЦСЕТИ

Немало досталось жителям Дзержинска. Там ветром посрывало вывески, пороняло заборы и разнесло мусор. Тогда как в Нижнем Новгороде на остановке «Красные зори» ветер снес крышу с остановочного павильона.

Немало 28 октября досталось Дзержинску.Фото: СОЦСЕТИ

Ранее «Комсомольская правда» писала, что шквалистый ветер будет бушевать в регионе в течение понедельника 28 октября. Днем порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 20-25 метров в секунду. В связи с чем спасатели МЧС настоятельно рекомендуют населению быть осторожным, предупреждая о возможных обрывах ЛЭП, неполадках в работе объектов ЖКХ, обрушении деревьев и ветхих конструкций, а также падении деревьев.

Нижегородцы обсуждают в сети последствия шквалистого ветра.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что, согласно прогнозу синоптиков, 28 октября в Нижний Новгород придут первые заморозки и снег.

Дерево упало прямо на проезжую часть, и автомобилистам приходится объезжать его по тротуару.Фото: СОЦСЕТИ

Среди "жертв" есть и остановки.Фото: СОЦСЕТИ