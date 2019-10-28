Шквальный ветер бушует в Нижегородской области 28 октября

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-28T09:34:09+03:00

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Жителям региона рекомендуется держаться подальше от линий электропередач

Шквальный ветер бушует в Нижегородской области в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно полученной информации, сегодня днем в Нижнем Новгороде и области порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 20-25 м/с. В с вязи с этим возможны обрывы ЛЭП и линий связи, неполадки в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, обрушения ветхих конструкций и строительных кранов , а также падение деревьев.

В ведомстве подчеркнули также, что из-за непогоды 28 октября будет затруднено проведение высотных работ. Нижегородцам рекомендуется укрываться от сильного ветра в зданиях, а также держаться подальше от линий электропередач.

- Если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия. Находясь в помещении, отойдите подальше от окон, чтобы не получить травм от разбитых стекол, - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС также настоятельно просят граждан быть осторожными в случае отключения электричества в домах и использовать для освещения электрические фонари.

Ранее «КП» сообщала, что первые заморозки и снег придут в Нижний Новгород 28 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU