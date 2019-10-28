СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-28T09:18:02+03:00

На этой неделе столбики термометров опустятся до -4..-3 в дневные часы

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Первые заморозки и снег придут в Нижний Новгород 28 октября, сообщают синоптики.

Температура воздуха составит +3..+8 днем и +1..0 ночью в понедельник, 28 октября. Порывы западного ветра достигнут 9,6 м/с, влажность воздуха будет равна 59 %, атмосферное давление – 743 мм ртутного столба. Вечером и ночью возможен небольшой снег.

Воздух прогреется до +2..+3 днем и +2..+3 ночью во вторник, 29 октября. Ветер сменит свое направление на южное со скоростью 1,6 м/с, влажность воздуха повысится до 65%. Атмосферное давление поднимется до 754 мм ртутного столба. Ожидается снег.

Снег пройдет в Нижнем Новгороде и в среду, 30 октября. Днем до 0..+1, ночью до -4..-3. Скорость западного ветра составит 3,6 м/с, влажность воздуха – 82%, атмосферное давление понизится до 751 мм ртутного столба.

Столбики термометров опустятся до -4..-3 в дневные часы и -5 ночью в четверг, 31 октября. Скорость северо-западного ветра составит 4,6 м/с, влажность воздуха 74%, а атмосферное давление – 752 мм ртутного столба. По данным синоптиков, весь день будет идти небольшой снег.

Температура воздуха составит -3..-2 днем и -5..-4 ночью в пятницу, 1 ноября. Южный ветер успокоится, его скорость будет равна 1,4 м/с. Атмосферное давление слегка поднимется – до 753 мм ртутного столба, влажность воздуха понизится до 71%. Пройдут осадки в виде небольшого снега.

Как сообщалось ранее, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области предупреждает об осложнении дорожной обстановки из-за резкого ухудшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU