2019-10-31T12:02:03+03:00
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ снова вырастут в Нижегородской области в 2020 году

Жители будут платить почти на 4% больше
Юлия ИСАЕВА
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Тарифы ЖКХ снова вырастут в Нижегородской области в 2020 годуТарифы ЖКХ снова вырастут в Нижегородской области в 2020 годуФото: Олег УКЛАДОВ
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Очередное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства ожидает нижегородцев в 2020 году. Как сообщается в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте правительства Российской федерации, в первом полугодии изменений в платежках не будет.

А вот с 1 июля тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, газ, тепло и электричество увеличатся на 4%.

Напомним, в этом году повышение тарифов на услуги ЖКХ было разделено на два этапа. С 1 января цифры увеличились лишь на 1,7% в связи с изменением ставки НДС. А второй этап стартовал с 1 июля. Общий процент повышения за год не превысил 4,1%.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Нижегородская служба по тарифам утвердила тариф на отсортированный мусор. Теперь жители будут платить за такой мусор на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер. Стоимость рассчитана для всех девяти тарифных зон области. Так, в областном центре тариф на «желтый» контейнер установлен в размере 506,58 рубля за кубометр, что на 20% ниже действующего тарифа (632,39 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU

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