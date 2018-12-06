Стало известно, как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Нижнем Новгороде в 2019 году

В начале 2019 года нижегородцев ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Правда, серьезным ударом по семейному бюджету оно не станет – повышение будет разделено на два этапа.

- Изменения тарифа на услуги жилищно-коммунального комплекса будет в пределах тех параметров, которые утвердило федеральное правительство, - сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации Павел Марков на встрече главы города с жителями Автозаводского района. – В соответствии с этим, с 1 января 2019 года повышение составит 1,7%. Произойдет это в связи с изменением ставки НДС. Второе повышение ждет нижегородцев с 1 июля 2019 года. Общий процент повышения за год не превысит 4,1%. Мы выносили эти параметры на обсуждение городской Думы и депутаты их поддержали. Если у кого-то из жителей города, в зависимости от набора коммунальных услуг, повышение превысит эти рамки, то им автоматически будет сделана скидка.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с переходом на новую систему обращения с отходами в Нижнем Новгороде могут значительно вырасти тарифы на вывоз мусора. В среднем для семьи из четырех человек они увеличатся примерно в 2-3 раза.