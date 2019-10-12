Нижегородцы будут платить за отсортированный мусор на 21% меньше

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-12T12:17:02+03:00

Нижегородская служба по тарифам первой в России установила тариф на раздельный сбор отходов

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Нижегородская служба по тарифам утвердила тариф на отсортированный мусор по поручению губернатора Глеба Никитина. Как рассказали в пресс-службе облправительства, нижегородцы будут платить за такой мусор на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.

Глеб Никитин уточнил, что Нижегородская область - первый в России регион, где постановлением правительства решено перейти на раздельный сбор мусора.

По словам главы региональной службы по тарифам Юлии Алешиной, снижения стоимости вывоза отсортированного мусора удалось достичь за счет исключения из тарифа большей части затрат на захоронение отходов на полигонах.

Отмечается, что стоимость рассчитана для всех девяти тарифных зон области. Так, в областном центре тариф на «желтый» контейнер установлен в размере 506,58 рубля за кубометр, что на 20% ниже действующего тарифа (632,39 рубля).

- Переходя на раздельный сбор мусора, нижегородцы смогут контролировать плату за данную коммунальную услугу. То есть, выбрасывая в желтый контейнер пластик, а в зеленый контейнер - весь остальной мусор, люди смогут перейти на оплату объемов по факту и платить меньше, - подчеркнул Глеб Никитин.

При этом решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы принимают самостоятельно. В многоквартирных домах для этого необходимо провести общее собрание собственников. В частном секторе переход на раздельный сбор осуществляется после принятия решения органом местного самоуправления на основании обращений жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU