2019-10-12T12:17:02+03:00
Общество

Нижегородцы будут платить за отсортированный мусор на 21% меньше

Нижегородская служба по тарифам первой в России установила тариф на раздельный сбор отходов
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.
Изменить размер текста:

Нижегородская служба по тарифам утвердила тариф на отсортированный мусор по поручению губернатора Глеба Никитина. Как рассказали в пресс-службе облправительства, нижегородцы будут платить за такой мусор на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.

Глеб Никитин уточнил, что Нижегородская область - первый в России регион, где постановлением правительства решено перейти на раздельный сбор мусора.

По словам главы региональной службы по тарифам Юлии Алешиной, снижения стоимости вывоза отсортированного мусора удалось достичь за счет исключения из тарифа большей части затрат на захоронение отходов на полигонах.

Отмечается, что стоимость рассчитана для всех девяти тарифных зон области. Так, в областном центре тариф на «желтый» контейнер установлен в размере 506,58 рубля за кубометр, что на 20% ниже действующего тарифа (632,39 рубля).

- Переходя на раздельный сбор мусора, нижегородцы смогут контролировать плату за данную коммунальную услугу. То есть, выбрасывая в желтый контейнер пластик, а в зеленый контейнер - весь остальной мусор, люди смогут перейти на оплату объемов по факту и платить меньше, - подчеркнул Глеб Никитин.

При этом решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы принимают самостоятельно. В многоквартирных домах для этого необходимо провести общее собрание собственников. В частном секторе переход на раздельный сбор осуществляется после принятия решения органом местного самоуправления на основании обращений жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Облачная и дождливая погода ожидает нижегородцев в выходные
Свинина и куриное мясо подешевели в Нижегородской области
Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с членами сборной России по скейтбордингу
В Нижнем Новгороде планируется строительство крупного бассейна
Никитин и Смит подписали соглашения о сотрудничестве в сфере компьютерного спорта
Мать с двухлетней девочкой на руках сбита «Волгой» в Сормовском районе
Сбои теле- и радиовещания ожидаются в октябре в Нижегородской области
Заммэра Дзержинска Наталья Суханова покидает свой пост
Парк им. 50 лет ВЛКСМ открыли после благоустройства в Воротынце
Более 30 семей покинули дома ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде
Опыт господдержки социального бизнеса распространят в Нижегородской области
Ресурсы от снижения долговой нагрузки направят на национальные проекты
Аэропорт «Стригино» допущен к приему пассажирских Boeing 777-200 и 777-300
Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект создания межрегионального онкоцентра
Движение на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде ограничат
Глеб Никитин: «Наша задача - увеличить продолжительность жизни людей»
Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября
Приложение «Активный житель» разрабатывают в Нижегородской области
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 12-13 октября
Живущий со стаей собак козленок перенес операцию в Нижнем Новгороде
Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября
В Нижегородском метро обнаружены стенды с зарядниками
Соглашение о сотрудничестве региона с Федерацией скейтбординга РФ подписано 10 октября
Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1%
Еще три участка дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде
Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе