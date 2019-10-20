«Она даже не боится»: Лису накормили бананом в Богородском районе

Настоящий фурор в социальных сетях вызвало трогательное видео от жителей Богородского района, встретивших лису в чистом поле. Вопреки ожиданиям рыжая красавица не только не убежала от попавшихся ей незнакомцев, а отведала предложенный банан.

- Лиса вышла к нам в поле и не побоялась, накормили бананами, - написали нижегородцы в Группе «Типичный Нижний» - Она гуляла с нами на протяжении получаса, подходила близко, видимо, брало любопытство. Умница и не трусливая! Богородский район.

Нижегородцы поделились трогательным видео. ФОТО: Типичный Нижний

Опубликованное видео вызвало настоящую волну умиления среди пользователей интернета. Некоторые даже увидели в этом знак хорошей экологии.

- Значит, у нас хорошая экология, - отметила Елена Терехина. - Мышек много появилось, вот и лисичек тоже.

- Охотников, наверное, трясет от подобных видео: плачут, злятся, кричат, передергиваются от досады, - пошутил Сергей Лавров.