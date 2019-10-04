Бесстрашная лиса забрела в центр Нижнего Новгорода.

Минувшей ночью нижегородцы обнаружили лису в центре города. Она бесстрашно прогуливалась по площади Минина и Пожарского. Прохожие запечатлели необычную гостью на видео и опубликовали его в Instagram.

- Малыш, как ты? Откуда ты тут? – обращается к хищнице автор публикации.

Лиса позволила подойти к себе ближе, даже не испугалась людей. Не обращая внимания на изумленных нижегородцев, она продолжила бегать по траве и вокруг лавочек рядом с центральным фонтаном, после чего направилась в сторону кремля.

Многие в комментариях сошлись на том, что хищница больна бешенством. Но были и другие версии.

- Если бы она была больная, она бы бросилась на вас. Еду ищет, - написал konovalov__andrey.

- Может, у кого то сбежала,лес действительно совсем не рядом, - предположил vol.anchik.

А некоторые предложили, что лиса могла сбежать из зоопарка.

- Я её видела летом в парке Швейцария, - утверждает valeria_andriianova.

ВАЖНО!

Если вас укусила бешеная лиса. Симптомы

В месте укуса ощущается зуд, тянущая и ноющая боль. Иногда рубец воспаляется. Повышается температура. Нарушается сон. Под влиянием какого-либо раздражителя внезапно развивается приступ болезни. Раздражителями могут быть скрип двери, плеск воды и так далее. Приступы сопровождаются судорогами, возникающими при виде воды или даже упоминании о ней, сочетающимися с болезненными спазмами мышц глотки, нарушением дыхания. Способ лечения один - бегом к врачу.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В случае появления дикого животного в черте города рекомендуется обращаться на круглосуточную линию «Зеленый телефон» по номеру 433-22-11 или единому номеру 112.