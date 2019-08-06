2019-08-06T20:32:50+03:00
Общество

Арестован подозреваемый по делу о нелегальной свалке в СНТ «Родник» в Нижнем Новгороде

Предприниматель завалил территорию садоводческого товарищества бытовым и строительным мусором
Юлия ДАНЧЕНКО
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Арестован подозреваемый по делу о нелегальной свалке в СНТ «Родник» в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба департамента Росприроднадзора в ПФОАрестован подозреваемый по делу о нелегальной свалке в СНТ «Родник» в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба департамента Росприроднадзора в ПФО
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Предприниматель Алексей Болотов, который устроил незаконную свалку бытового и строительного мусора в СНТ «Родник», арестован. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода заключил его под стражу, сообщила ТК «Волга», корреспондент которой был в зале суда.

44-летний бизнесмен был арестован в понедельник, 5 августа. Вместе с ним в этот же день были задержаны еще трое фигурантов дела.

- Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотиков, - рассказали в пресс-службе МВД России по Нижегороской области. - Следственной частью СУ УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с незаконным размещением отходов".

Полицейские провели 31 обыск, в ходе которых они изъяли документы, сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты, наличные деньги, а также три грузовых и два легковых автомобиля, которые использовались в организации и осуществлении незаконной деятельности.

Согласно заключению экспертной организации, ущерб, который был причинен в результате организации незаконной свалки, составил 344 580 600 рублей.

Кроме того, уже установлена причастность 44-летнего предпринмателя к другим правонарушеням. Используя гусеничную самоходную машину, он вместе с другими участниками незаконной свалки снес четыре секции забора, установленного рядом с границами двух участков садового товарищества. Также правоохранительные органы проверяют его на причастность к повреждению садового дома, расположенного в том же садовом товариществе. Ущерб в этом случае оценивается в 2 400 000 рублей.

Напомним, в 2008 году несколько предприимчивых нижегородцев приобрели участки в СНТ «Родник» и открыли на их территории пункты приема отходов. День и ночь самосвалы со строительным мусором ехали на нелегальную свалку. Свалка быстро разрасталась и стала занимать соседние участки. В результате горы мусора захламили аж два гектара земли.

В прошлом году Росприроднадзор опечатал въезд на территорию садоводческого товарищества. А в этом году предложим садовдам самим возместить ущерб.

- Департаментом в адрес собственников были направлены претензионные письма с предложением в добровольном порядке возместить причиненный вред. Суммы в них указаны значительные – от 15 до 400 миллионов рублей, - сообщил заместитель начальника департамента Росприроднадзора в ПФО Владислав Иванов. - Этот шаг был предпринят осознанно, предполагая бурную реакцию со стороны собственников земельных участков. В соответствии с законодательством, они обязаны не допускать захламление своих участков и ликвидировать последствия загрязнения.

При этом виноватыми оказались не только предприниматели, устроившие свалку, но и их соседи, которые сами пострадали от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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