Десятки миллионов должны заплатить за свалку садоводы "Родника"

Горы строительного мусора, переломанные доски, груды стекла – за последние десять лет садовое товарищество «Родник» в Нижнем Новгороде превратилось в настоящую свалку. Под тоннами отходов сейчас погребена почти половина некогда цветущего товарищества в самом центре города. А начиналось все с малого: в 2008 году несколько нерадивых нижегородцев приобрели там участки и открыли на их территории пункты приема отходов. День и ночь целые самосвалы со строительным мусором ехали на нелегальную свалку. Вскоре она стала перекочевывать на соседние участки и разрослась до… двух гектаров! Конечно, возмущенные таким соседством садоводы начали бить тревогу и писать во все инстанции.

- Куда мы только не обращались за эти годы, - вспоминают собственники участков. – И в прокуратуру, и в Росприроднадзор, и в суд. Да только все без толку! Эти жулики как сваливали мусор на наши участки, так и сваливают.

В прошлом году сотрудники ведомства даже опечатали въезд на территорию садового товарищества. ФОТО: Пресс-служба департамента Росприроднадзора в ПФО.

В прошлом году сотрудники Росприроднадзора в ПФО пошли на крайние меры и опечатали въезд на территорию садового товарищества. Чтобы определить класс опасности отходов были взяты пробы почвы и воды из протекающей поблизости реки Кадочка. Однако вопрос с рекультивацией свалки так и оставался открытым, пока не разрешился в этом году самым странным образом.

- Департаментом в адрес собственников были направлены претензионные письма с предложением в добровольном порядке возместить причиненный вред. Суммы в них указаны значительные – от 15 до 400 миллионов рублей, - сообщил заместитель начальника департамента Росприроднадзора в ПФО Владислав Иванов. - Этот шаг был предпринят осознанно, предполагая бурную реакцию со стороны собственников земельных участков. В соответствии с законодательством, они обязаны не допускать захламление своих участков и ликвидировать последствия загрязнения.

Вот только беда в том, что наряду с настоящими авторами стихийной свалки под раздачу попали и их соседи, то есть те самые бабушки, которые первыми и побежали с жалобами в Росприроднадзор. Известие о том, что они теперь обязаны заплатить многомиллионные штрафы, напугало их до такой степени, что некоторые уже не прочь попросту бросить свои участки. Впрочем, толку от этого будет мало.

- Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав на земельные участки не влечет за собой прекращения их обязанностей, - уже предупредили в Росприроднадзоре.

Как разрешится эта ситуация в дальнейшем, остается только догадываться. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.

Отходы на территории свалки относятся к четвертому классу опасности. ФОТО: пресс-служба департамента Росприроднадзора в ПФО.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая площадь свалки в СНТ «Родник» - 2,2 га

Класс опасности отходов – IV

Сумма нанесенного ущерба – 2,8 миллиарда рублей

КОМПЕТЕНТНО

Асхат Каюмов, руководитель экологического центра «Дронт»:

- Эта история давняя, и тут нужно различать две категории собственников. Первые – это жулики, скупившие садовые участки и завалившие их мусором. По ним вообще нет вопросов: их нужно не только штрафовать, но и сажать. Ущерб от их действий исчисляется миллиардами, а это уже влечет уголовную ответственность. Вторые – это честные садоводы, которые стали жертвой этих самых жуликов. Да, возможно, по закону они и несут ответственность за состояние своих участков. Вот только если с нарушителями ничего не может сделать Росприроднадзор будучи федеральным надзорным органом, смешно рассчитывать, что с ними справятся бабушки-пенсионерки. По сути, этим своим решением Росприроднадзор расписался в своей неспособности решить проблему.

Что касается экологического ущерба, то ликвидировать его можно – тут вопрос цены. К счастью, большую часть отходов там составляет строительный мусор. Он менее опасен и менее токсичен. Однако там все равно присутствует какое-то количество гниющих бытовых отходов, каких-нибудь аккумуляторов и ртутных ламп. Там что наверняка там содержатся и тяжелые металлы, которые могут стать постоянным источником загрязнения на долгие годы. Причем через протекающую поблизости речку все это будет течь в Волгу.