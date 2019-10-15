2019-10-15T18:04:07+03:00
Общество

Ее зовут Мультяшка: Жители Санкт-Петербурга спасли нижегородку от возможной гибели

Несколько месяцев 25-летняя Елена Котова ночевала на улице и питалась на помойке [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Петербурге нижегородка стала местной достопримечательностью. Фото: Володя Роденков.В Петербурге нижегородка стала местной достопримечательностью. Фото: Володя Роденков.Фото: СОЦСЕТИ
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Русоволосая девушка с серо-голубыми глазами не раз сбегала из Крутого Майдана в Вадском районе. Летом 2018 года волонтеры разыскивали Елену Котову вместе с годовалой дочкой и почти сразу вышли на их след. А прошлой осенью девушка потерялась снова, уже без ребенка. Каким-то чудом нижегородка оказалась в Санкт-Петербурге, где с наступлением зимы могла погибнуть, однако местные жители вовремя забили тревогу.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

«Стала местной достопримечательностью»

Ежедневно на протяжении нескольких месяцев жители Северной столицы наблюдали, как неподалеку от Казанского собора как неприкаянная бродила девушка в одежде с чужого плеча. Один из наблюдателей не выдержал и написал о незнакомке в социальных сетях: вдруг ее кто-то разыскивает?

- Это «Мультяшка» - так ее зовут некоторые, поскольку настоящего имени никто не знает, а называть как-то надо. В нашей части района она уже стала почти местной достопримечательностью, - рассказал Володя Роденков, работающий садовником в Казанском сквере. - Имя такое приклеилось, потому как, когда смеется, напоминает персонажа из мультфильма про девочку с медведем.

Впервые петербуржец увидел Мультяшку ранней весной. Тогда, по его словам, у нее был вполне приличный вид. Ничто не указывало на то, что невысокая стройная девушка бродяжничает и нуждается в помощи.

- Всегда аккуратно подбирает за собой даже фантик, не пьет, не курит, часто вижу ее читающей газеты. Или вот недавно кто-то сунул ей в руки Библию, так она прочла ее почти всю. Читать, значит, умеет, - сделал вывод Володя. - Сложилось у меня впечатление, что девушка, возможно, имеет вполне нормальное прошлое. Может быть, из тех стаек перелетных романтиков, которых тянет в Питер на белые ночи, а тут или курнула чего, или травма головы, что теперь не помнит, кто она и откуда.

Несмотря на добрый нрав, на контакт с незнакомцами Мультяшка ни в какую не шла. Все вопросы - даже самые безобидные вроде «Как зовут тебя?» или «Ты откуда?» - игнорировала. Не обходилось и без агрессии. Но это когда прохожие предлагали ей постирать вещи или сходить в душ помыться.

- Еду ей покупают сочувствующие прохожие, что-то остается от многочисленных кафешек. Нет проблемы найти себе поесть в центре. Но впереди сезон дождей, а в ночлежку уходить с улицы не станет, останется тут же, ночуя под открытым небом. А это воспаление легких и тому подобное, - написал Володя Роденков в надежде, что кто-то да поможет пристроить Мультяшку.

Летом 2018 года волонтеры разыскивали Елену Котову вместе с годовалой дочкой и почти сразу вышли на их след. Фото: СОЦСЕТИ

Летом 2018 года волонтеры разыскивали Елену Котову вместе с годовалой дочкой и почти сразу вышли на их след.Фото: СОЦСЕТИ

«Девочка не в адеквате»

Общественность тут же откликнулась на пост петербуржца. Некоторые посоветовали мужчине обратиться в «Ночлежку», благотворительную организацию, помогающую бездомным людям в Санкт-Петербурге. А там ответили, что на место для осмотра потенциального «клиента» не выезжают. Да и ни одно другое учреждение сейчас таким не занимается. Это раньше подобное практиковалось, но сейчас - извините, нет. В крайнем случае садовник намеревался позвонить в скорую: мол, пусть отвезут ее в больницу, где есть душ, кровать и медицинские работники. Однако побоялся. Вдруг в психушку упекут?

- Хотя, конечно, может, это и лучше, чем ночи под открытым небом на холодной земле. К тому же девочка не в адеквате, как говорится, тронулась умом. Найдя в мусорном баке чехол от телефона, ходит теперь с ним, подражая туристам. Делает вид, что фоткает что-то, пишет смски и разговаривает, копируя увиденное. Но на днях заметил (и это радует), что через дорогу ходит только на зеленый свет светофора. Видимо, тоже потому что так делают другие. К слову, из мусорных же баков она и питается, хоть и живет у собора, но милостыню не просит. Она не в той компании выпивох, а сама по себе, одна. Кто-то, проявив заботу, принес ей в качестве дождевика накидку на плечи. Держится пока.

В то время к истории с Мультяшкой подключилась художница Аня Абрашина. Перерыв весь интернет, она узнала, что «потеряшка» никто иная, как Елена Котова из Нижегородской области. Нужно было что-то делать.

- Проблема в том, что девушка не идет на контакт. Нужен специалист! - сообщила в соцсетях Аня в конце сентября.

«Лена в больнице»

Обнаружив в сети ориентировку поискового отряда «Лиза Алерт» на 25-летнюю Лену из села Крутой Майдан, Аня Абрашина сумела разыскать семью Мультяшки. Почти сразу связалась с родственниками, но… особо это не помогло.

- Близкие Лены находятся в другом городе и по многим причинам не имеют возможности приехать за ней в Питер. Подтвердилось также, что ей необходима медицинская помощь, а именно госпитализация с постоянным наблюдением специалистов, - рассказал Володя Роденков. - Но незнакомым людям с улицы, которые не являются родственниками и не имеют никаких полномочий как представители какой-либо организации что-то в этом плане сделать сложно, даже с согласия непосредственно родителей. Советуемся, ищем какое-нибудь приемлемое решение.

Общественность, следящая за развитием событий в Сети, возмутилась: как же так? Родители потеряли дочь, а теперь, когда она нашлась, отказываются приехать и забрать ее домой. Но садовник Володя спокойно пояснил, что речь идет о многодетной семье, где не все так просто.

- Женщина одна, оставить хозяйство не на кого. В полиции какие-то сложности вроде. Но она еще раз попробует написать заявление, чтоб объявили ее в розыск и связались с нашим районным отделом полиции. Как-то так, - ответил петербуржец.

А в минувшие выходные Аня Абрашина сообщила новость: Лена в больнице!

- Все свершилось сегодня утром. Еще пытаюсь осознать. Спасибо тебе, Володя, - написала художница в «Фейсбуке». - С твоей фотографии все началось. До этого была вялая кормежка, жалкие попытки переговоров с врачами и мои безосновательные надежды, что она уедет домой (две недели назад).

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» следит за развитием событием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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