Волонтеры просят помощи в поисках 25-летней Елены Котовой из Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-17T12:59:21+03:00

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Нижегородское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» распространил ориентировку с фотографией 25-летней Елены Котовой. О ее местонахождении ничего неизвестно уже больше двух месяцев. В последний раз девушку видели 3 ноября 2018 года. Ее разыскивают в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге.

Приметы Елены: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые и серо-голубые глаза. В день исчезновения была одета в белый пуховик, чёрную кофту, розовую шапку и темные сапоги.

Согласно информации, Елена нуждается в медицинской помощи. Она может быть в любом городе России. Нижегородка родом из села Крутой Майдан Вадского района.

Если вам что-либо известно об этой девушке, просим позвонить волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или сразу в полицию: 102.