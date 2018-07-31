В Вадском районе нашли пропавшую Елену Котову и ее годовалую дочь
В Вадском районе Нижегородской области несколько дней назад пропали 24-летняя Елена Котова и ее годовалая дочь. Вчера вечером, 30 июля 2018 года, появилась информация о том, что их нашли живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Напомним, 27 июля Елена Котова и ее дочь Жасмин Котова 2017 года рождения ушли из дома на улице Колхозной и не вернулись.
Как сообщали волонтеры, женщина с ребёнком могли находиться в Нижнем Новгороде.
- У матери возможно расстройство психики, возможна угроза жизни ребёнка, - заявили тогда в ПСО.
Ранее сообщалось, что в Павлове без вести пропали 16-летние подростки.
Приметы Коли Иконникова: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.
Приметы Вадима Белова: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.
Мальчики ушли из Павловского санаторного детского дома 27 июля 2018 года и не вернулись. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.