2018-07-31T11:28:54+03:00
Общество

В Вадском районе нашли пропавшую Елену Котову и ее годовалую дочь

Юлия ИСАЕВА
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В Вадском районе Нижегородской области несколько дней назад пропали 24-летняя Елена Котова и ее годовалая дочь. Вчера вечером, 30 июля 2018 года, появилась информация о том, что их нашли живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Напомним, 27 июля Елена Котова и ее дочь Жасмин Котова 2017 года рождения ушли из дома на улице Колхозной и не вернулись.

Как сообщали волонтеры, женщина с ребёнком могли находиться в Нижнем Новгороде.

- У матери возможно расстройство психики, возможна угроза жизни ребёнка, - заявили тогда в ПСО.

Ранее сообщалось, что в Павлове без вести пропали 16-летние подростки.

Приметы Коли Иконникова: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.

Приметы Вадима Белова: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Мальчики ушли из Павловского санаторного детского дома 27 июля 2018 года и не вернулись. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

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