Еще два автобуса-гармошки вышли на рейс после ремонта в Нижнем Новгороде. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook о том, что 14 октября на маршрутный рейс № 48 вышли два отремонтированных сочлененных автобуса.

По его словам, в транспортных средствах были заменены сломавшиеся ранее двигатели. Работы провела группа «ГАЗ». На текущий момент в ремонте находятся еще 26 таких автобусов, один из которых выйдет на рейс уже завтра.

- Работы компания проводит бесплатно. В ремонте остаются 26 автобусов, гарантия на новые двигатели - два года. Последние годы автобусы простаивали, но в этом году дело сдвинулось, - подчеркнул глава города.

Напомним, что первый отремонтированный автобус-гармошка вернулся на улицы Нижнего Новгорода в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что 30 автобусов-гармошек были приобретены Нижним Новгородом в 2014 году, однако уже через три года 29 из них вышли из строя - всем им требовался ремонт двигателей. Теперь планируется, что автобусы будут постепенно ремонтировать и вновь выводить на маршруты.