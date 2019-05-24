СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-24T15:22:34+03:00

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Первый отремонтированный автобус-гармошка вернется на улицы Нижнего Новгорода в начале следующей недели. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Владимир Панов.

По словам главы города, в настоящее время уже проводится перерегистрация автобуса в госавтоинспекции - это необходимо, когда на транспортном средстве производится замена двигателя. Так что уже в понедельник-вторник автобус может выйти на маршрут №48.

Кстати, у автобуса теперь отремонтирован не только двигатель – салон также приведен в порядок.

Напомним, 30 автобусов-гармошек было приобретено в 2014 года, однако к 2017 году 29 из них вышли из строя – всем им требовался ремонт двигателей. Теперь планируется, что автобусы будут постепенно ремонтировать и вновь выводить на маршруты. Гарантия на новые двигатели составляет два года.

ИСТОЧНИК KP.RU