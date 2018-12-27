2018-12-27T16:53:11+03:00
Общество

Новые маршруты, льготы и «гармошки»: Как изменится работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году

Нижегородцев ждет несколько транспортных изменений в наступающем году
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новые маршруты, льготы и «гармошки»: Как изменится работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году.Новые маршруты, льготы и «гармошки»: Как изменится работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Весь этот год в Нижнем Новгороде прошел под знаком общественного транспорта: на встречах с жителями обсуждались нужные маршруты, работали горячие линии, закупались новые автобусы. И вот, наконец, городские власти рассказали о транспортных изменениях, которые ждут нижегородцев в наступающем году.

Восстановление маршрутов

В 2019 году в Нижнем Новгороде планируется восстановить сразу пять отмененных ранее маршрутов. Речь идет о Т-9 (ЗКПД4 – Мещерское озеро), Т-10 (Южное шоссе –микрорайон Верхние Печеры), Т-33 (ЗКПД4 – автовокзал Щербинки), Т-44 (микрорайон Мещерское озеро – автовокзал Щербинки), Т-55 (улица Космическая – микрорайон Верхние Печеры). Однако вместо прежних коммерческих автобусов на этих маршрутах будут работать социальные – низкопольные, большой вместимости, с действующими социальными льготами. Правда, учитывая, что маршрутная сеть в последнее время существенно модернизировалась, путь их следования придется несколько изменить.

Разделение маршруток и социальных автобусов

Последнее время нижегородцы жаловались, что не могут отличить на остановке коммерческие и социальные автобусы после того, как в 2017 году 27 маршруток стали ездить без литеры «Т». Так вот это упущение будет исправлено – уже с 1 февраля 2019 года все автобусы в Нижнем Новгороде получат буквенное обозначение. На социальных маршрутах перед номером появится литера «А», а на коммерческих – литера «Т».

Восстановление маршрута 60э

Если сроки восстановления пяти отмененных ранее маршрутов еще не определены, то с полэкспрессным маршрутом 60э уже все ясно. С 1 января 2019 года он снова будет ходить с улицы Космической на площадь Сенную. В отличие от остальных автобусов, он будет останавливаться не на всех остановках, а только на 20 из 45. За счет этого добраться из нижней части города в верхнюю можно будет существенно быстрее.

«Автобусы-гармошки»

Исчезнувшие с улиц нашего города знаменитые «автобусы-гармошки» совсем скоро вернутся. По данным департамента транспорта, сейчас они находятся в ремонте, в ходе которого на них планируется заменить двигатели на более подходящие для этих моделей. Причем ремонт будет проводиться за счет внебюджетных средств.

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