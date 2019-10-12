2019-10-12T11:51:09+03:00
Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения здания православного училища в Нижнем Новгороде

Специалисты установят виновных в случившемся утром 8 октября 2019 года [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Обрушение стены произошло с третьего по первый этаж.Обрушение стены произошло с третьего по первый этаж.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Прокуратура организовала проверку по факту обрушения здания женского православного духовного училища на Суетинской улице в Нижнем Новгороде. Проведение проверки инициировало Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области, пишет НИА «Нижний Новгород».

В рамках проверки будут выяснены все обстоятельства обрушения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В рамках проверки будут выяснены все обстоятельства обрушения.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, чрезвычайное происшествие было зафиксировано в 09.25 8 октября 2019 года. В Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о рухнувшей стены старинного здания. Обрушение кладки произошло с третьего по первый этажи.

Все лето вокруг здания велись какие-то работы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Все лето вокруг здания велись какие-то работы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Одна из сотрудниц училища рассказала, что здание не было аварийным, однако вокруг него все минувшее лето велись какие-то работы. Вместе с тем в пресс-службе Нижегородской епархии уточнили, что учебный процесс в православном женском духовном училище продолжается.

- Более подробная информация по этому поводу будет предоставлена позднее, - заверил собеседник «Комсомолки».

Спустя несколько часов после обрушения рабочие привезли стройматериалы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Спустя несколько часов после обрушения рабочие привезли стройматериалы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тем временем Управление госохраны ОКН провело мероприятия по контролю за состоянием частично обрушившегося здания. По их результатам организована работа по согласованию внеплановой выездной проверки. В рамках проверки будут выяснены все обстоятельства обрушения, установлены виновные лица и приняты соответствующие меры правового воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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