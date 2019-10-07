Обрушилась стена учебного корпуса Нижегородского православного женского духовного училища

Чрезвычайное происшествие ликвидируют спасатели МЧС на улице Суетинской, 29 в Нижнем Новгороде. Там утром 7 октября рухнула стена учебного корпуса Нижегородского православного женского духовного училища.

Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, информация об обрушении кладки стены с третьего по первый этажи поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 09.25.

Уточняется, что на момент происшествия в здании находились три взрослых человека, которые самостоятельно покинули учебный корпус. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

- На месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и Центр управления в кризисных ситуациях, - добавили в пресс-службе регионального МЧС. - Ликвидацией последствий обрушения стены православного училища занимаются двенадцать человек, задействовано три единицы техники.