Опубликованы фотографии с места обрушения здания православного училища в Нижнем Новгороде

Сегодня все внимание нижегородцев было приковано к происшествию в Нижегородском православном женском духовном училище – там внезапно обрушилась стена одного из учебных корпусов. Напомним, инцидент произошел ранним утром 7 октября.

Стена рассыпалась на кусочки, оголив учебные кабинеты и туалеты.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Информация об обрушении кладки стены с третьего по первый этажи поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 09:25, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - На момент происшествия в здании находились три взрослых человека, которые самостоятельно покинули учебный корпус. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Уже через несколько часов после обрушения к зданию привезли стройматериалы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В самом православном училище давать комментарии по этому поводу отказались, захлопывая двери прямо перед журналистами. Впрочем, и без комментариев видно, что здание довольно серьезно повреждено – одна из стен учебного корпуса попросту рассыпалась на кусочки, оголив учебные кабинеты и туалеты.

- Здание было не аварийное, но вокруг него все лето велись какие-то работы, - по-своему объяснила случившееся одна из сотрудниц училища. - Видите же, все вокруг перекопано.

По всему периметру здания перед обрушением велись земляные работы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

И действительно по всему периметру здания видны последствия земляных работ. Могло ли это стать причиной обрушения, теперь предстоит выяснить специальной комиссии. К самому же зданию спустя всего несколько часов после обрушения рабочие привезли брус и доски.

Как уверяют в епархии, учебный процесс в православном училище продолжается.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Учебный процесс в православном женском духовном училище продолжается, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Нижегородской епархии РПЦ. – Более подробная информация по этому поводу будет предоставлена позднее.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.