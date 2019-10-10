2019-10-10T12:04:24+03:00
Общество

Голосование за объекты благоустройства на 2020 год стартовало в Нижнем Новгороде

Поучаствовать в нем можно в семи МФЦ и 40 торговых центрах [список]
Анастасия НАЗАРОВА
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Почти у каждого из восьми районов областного центра минимум по десять позиций в рейтинговом голосовании.Почти у каждого из восьми районов областного центра минимум по десять позиций в рейтинговом голосовании.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Голосование за парки и скверы, которые могут быть благоустроены в рамках программы по формированию комфортной городской среды в Нижнем Новгороде в 2020 году, стартовало 10 октября. Поучаствовать в нем жители могут в семи многофункциональных центрах и 40 торговых центрах - там организовано онлайн-голосование. Кроме того, отдать голос можно на сайте golosZa.ru.

«Комсомольская правда» рассказывала, что почти у каждого из восьми районов областного центра минимум по десять позиций в рейтинговом голосовании. Так, на благоустройство в следующем году рассчитывают парк культуры и отдыха Автозаводского района (вторая очередь), сквер на Ярмарочном проезде в Канавине, сквер возле гостиницы «Заречная» в Ленинском районе, бульвар «Авиастроителей» в Московском районе, сквер на Звездинке в Нижегородском районе, сквер на площади Маршала Жукова в Приокском районе, парк имени А. С. Пушкина (вторая очередь) в Советском районе и сквер на площади Буревестника в Сормове. Полный список территорий, за которые нижегородцам предлагается проголосовать этой осенью, находится здесь.

Напомним, что в 2019 году предстояло привести в надлежащий вид 16 общественных пространств Нижнего Новгорода, включенных в программу формирования комфортной городской среды. Однако пока открыть удалось только следующие объекты: сквер на улице Прыгунова, Канавинский сквер,Молитовский затон, сквер имени Грабина и бульвар Авиастроителей, сквер имени 1905 года, Щелоковский хутор, большой игровой комплекс на улице Сурикова и Светлоярский парк.

По словам мэра города Владимира Панова, одним из самых проблемных объектов в 2019 году оказался парк «Дубки» в Ленинском районе. Если в прошлом году подрядчик все работы на этом участке выполнил даже раньше назначенного срока, то в этот раз все пошло не так. Сразу после заключения контракта новый подрядчик начал отставать от графика. В результате контракт с ним был расторгнут, а на объект вышел новый подрядчик. К 30 ноября он должен выполнить все запланированные работы.

- Еще одной проблемной территорией стал пляж на Гребном канале, - рассказал Владимир Панов. - Полноценно к работе подрядчик приступил только сейчас. Эта же организация устанавливала детскую площадку в Автозаводском районе. И там тоже было отставание по срокам.

Также возникли проблемы с установкой детской площадки в парке Кулибина. В связи с тем, что проектировщик не смог выполнить все требования муниципального заказа, все запланированное на этот объект финансирование было направлено на другие общественные пространства.

- Эти средства были направлены на благоустройство Черного пруда и сквера имени Жукова, - пояснил мэр. - Сейчас там начались активные работы. Единственное, что осложняет работу - это дожди. Однако к концу ноября программа должна быть реализована в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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