Благоустройство парков в Нижнем завершат к 30 ноября

В этом году к благоустройству парков и скверов было приковано особенно пристальное внимание властей – в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планировалось облагородить сразу 16 общественных пространств. Какие из них уже преобразились, а в каких работы еще ведутся – рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- По сравнению с прошлыми годами заметно выросло число благоустраиваемых объектов, - напомнил градоначальник. - Если в 2017 году в перечне было четыре общественных пространства, в 2018 – шесть, а в 2019 году – уже шестнадцать! Второе важное изменение - это сроки окончания работ. В соответствии с нашей методологией сначала идет обсуждение с жителями, потом разработка концепции, повторное обсуждение и разработка проекта. В прошлом году вышло так, что все работы завершились с большим опозданием. На этот раз почти на всех объектах благоустройство удалось закончить в разумные сроки.

Тем не менее, без отставаний не обошлось. Одним из самых проблемных объектов на этот раз оказался парк «Дубки» в Ленинском районе. Если в прошлом году подрядчик все работы на этом участке выполнил даже раньше назначенного срока, то в этом году все пошло не так. Сразу же после заключения контракта новый подрядчик начал срывать сроки и отставать от графика. В результате контракт с ним был расторгнут, а на объект вышел новый подрядчик. К 30 ноября он должен выполнить все запланированные работы.

- Еще одной проблемной территорией стал пляж на Гребном канале, - рассказал Владимир Панов. – Полноценно к работе подрядчик приступил только сейчас. Эта же организация устанавливала детскую площадку в Автозаводском районе. И там тоже было отставание по срокам.

И, наконец, возникли проблемы с установкой детской площадки в парке Кулибина. В связи с тем, что проектировщик не смог выполнить все требования муниципального заказа, все запланированное на этот объект финансирование было направлено на другие общественные пространства.

- Эти средства были направлены на благоустройство Черного пруда и сквера имени Жукова, - рассказал Владимир Панов. – Сейчас там уже начались активные работы. Единственное, что осложняет работу – это дожди. Однако к концу ноября программа должна быть реализована в полном объеме.

КОНКРЕТНО

Какие общественные пространства были благоустроены в Нижнем Новгороде в 2019 году?

• Парк имени Пушкина – детская площадка, площадка для выгула животных, малые архитектурные формы

• Вторая очередь Щелоковского хутора – дорожки, тропинки и освещение

• Вторая очередь в сквере на улице Прыгунова – качели, детские площадки, малые архитектурные формы

• Пляж в Ленинском районе – очистка реки, привоз песка, установка детского городка

• Вторая очередь сквера имени Грабина – освещение, малые архитектурные формы, первый сухой фонтан в Нижнем Новгороде

• Бульвар Авиастроителей – сухой фонтан площадью около 200 квадратных метров с подсветкой.

• Вторая очередь сквера 1905 года – устранены все недочеты прошлого года и полностью реализован проект этого года.

• Первая очередь Светлоярского парка в Сормовском районе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Также в этом году ОАО «Нижегородский водоканал» начал ремонт 13 фонтанов в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день работы уже выполнены:

* Комплекс из пяти фонтанов на улице Рыбакова

* Фонтан на улице Рокоссовского

* Фонтан на Черном пруду

* Аллея фонтанов в Автозаводском парке