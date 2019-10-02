2019-10-02T11:45:56+03:00
Общество

Голосование за объекты благоустройства на 2020 год стартует в Нижнем Новгороде 10 октября

Выбрать общественные пространства можно будет до 31 октября [список]
Анастасия НАЗАРОВА
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Голосование за объекты благоустройства пройдет в октябре.Голосование за объекты благоустройства пройдет в октябре.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Реализация программы по формированию комфортной городской среды в Нижнем Новгороде продолжится в 2020 году. Проголосовать за объекты благоустройства жители смогут с 10 по 31 октября 2019 года, передает городская пресс-служба.

Согласно подписанному мэром Владимиром Пановым постановлению, отдать свой голос за парк или сквер можно будет в семи многофункциональных центрах и 40 торговых центрах, где будет организовано онлайн-голосование. Также у нижегородцев будет возможность проголосовать на сайте golosZa.ru.

Отметим, что у каждого района (за исключением Советского) минимум по десять позиций в рейтинговом голосовании. Так, на благоустройство в будущем году рассчитывают парк культуры и отдыха Автозаводского района (вторая очередь), сквер на Ярмарочном проезде в Канавине, сквер возле гостиницы «Заречная» в Ленинском районе, бульвар «Авиастроителей» в Московском районе, сквер на Звездинке в Нижегородском районе, сквер на площади Маршала Жукова в Приокском районе, парк имени А. С. Пушкина (вторая очередь) в Советском районе и сквер на площади Буревестника в Сормове. С полным списком объектов, за которые жителям областного центра предлагается проголосовать этой осенью, можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в 2019 году предстояло привести в надлежащий вид 16 общественных пространств Нижнего Новгорода, включенных в программу формирования комфортной городской среды. Однако пока открыть удалось только следующие объекты: сквер на улице Прыгунова, Канавинский сквер, Молитовский затон, сквер имени Грабина и бульвар Авиастроителей, сквер имени 1905 года, Щелоковский хутор, большой игровой комплекс на улице Сурикова и Светлоярский парк.

КСТАТИ

На благоустройство территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году выделено на треть больше средств, чем годом ранее. Финансирование увеличилось с 516 миллионов до 687 миллионов рублей. При этом предварительно все концепции общественных пространств обсуждались с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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