2019-10-16T18:01:44+03:00
Общество

ФК «Нижний Новгород» официально сообщил об увольнении Дмитрия Черышева

Команде был представлен новый тренер
Юлия ДАНЧЕНКО
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ФК «Нижний Новгород» официально сообщил об увольнении Дмитрия ЧерышеваФК «Нижний Новгород» официально сообщил об увольнении Дмитрия ЧерышеваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В среду, 16 октября, ФК «Нижний Новгород» официально объявил об уходе Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды. Сообщение об этом есть на сайте клуба.

Теперь уже бывший главный тренер поблагодарил всех, с кем работал.

- За время своей работы в «Нижнем Новгороде» я занимался не только главной командой области, – отмечает Дмитрий Черышев. – Уделял большое внимание развитию детско-юношеского футбола в регионе. Встречался с тренерами и их воспитанниками, проводил открытые уроки и мастер-классы, посетив 27 районов Нижегородской области. Горжусь тем, что вместе со мной работал высокопрофессиональный тренерский штаб, в состав которого вошли и бывшие футболисты клуба - Антон Хазов и Дмитрий Полянин. С командой постоянно работала и продолжает работать группа молодых нижегородских ребят, которых мы начали привлекать к играм за главную команду. Отдельно хочу выразить благодарность Губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину за оказанное доверие. Благодарю руководство и всех сотрудников клуба за совместную работу, за теплые, дружеские отношения, которые царят в коллективе. Спасибо всем болельщикам «Нижнего Новгорода» за то, что вы всегда были с командой. Продолжайте верить в нее и поддерживать ее.

После расторжения контракта Дмитрий Черышев поехал в спортивный центр «Борский», чтобы лично попрощаться с командой. Футболисты проводили Дмитрия Черышева аплодисментами.

После трогательной минуты прощания команде был представлен новый главный тренер, которым стал Роберт Евдокимов.

Новым главным тренером ФК НН стал Роберт Евдокимов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новым главным тренером ФК НН стал Роберт ЕвдокимовФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» уже рассказывала о готовящихся перестановках в футбольном клубе. Тогда наш источник сообщил, что уход Дмитрия Черышева связан с результатами игры нижегородцев. Во время назначения его на пост главного тренера 11 июля 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что задача Дмитрия Черышева за один-два года выйти в Премьер-лигу. Но пока ФК «Нижний Новгород» стоит лишь на 11 месте.

Теперь двигать ФК «Нижний Новгород» в Премьер-лигу будет Роберт Евдокимов. А Дмитрий Черышев выбирает новое место работы. По словам источников КП, у него есть весьма интересные предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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