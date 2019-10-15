Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород». Источник «Комсомольской правды – Нижний Новгород» утверждает, что свое кресло известный футболист и тренер оставит уже завтра, 16 октября.

Его отставка напрямую связана с результатами игры футбольной команды. Во время назначения Дмитрия Черышева на пост главного тренера 11 июля 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что задача Дмитрия Черышева за один-два года выйти в премьер-лигу.

С момента назначения прошел год. Но нижегородская команда так и не приблизилась к заветным результатам. На сегодняшний день, ФК «Нижний Новгород» занимает лишь 11 строчку в рейтинге ФНЛ.

Официально об отставке Дмитрия Черышева еще не объявлено. И на сайте футбольного клуба "Нижний Новгород" он по-прежнему значится как главный тренер.