2019-10-15T20:57:57+03:00
Общество

Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород»

С нижегородцами он проработал всего один год
Юлия ДАНЧЕНКО
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Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород»Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород». Источник «Комсомольской правды – Нижний Новгород» утверждает, что свое кресло известный футболист и тренер оставит уже завтра, 16 октября.

Его отставка напрямую связана с результатами игры футбольной команды. Во время назначения Дмитрия Черышева на пост главного тренера 11 июля 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что задача Дмитрия Черышева за один-два года выйти в премьер-лигу.

С момента назначения прошел год. Но нижегородская команда так и не приблизилась к заветным результатам. На сегодняшний день, ФК «Нижний Новгород» занимает лишь 11 строчку в рейтинге ФНЛ.

Официально об отставке Дмитрия Черышева еще не объявлено. И на сайте футбольного клуба "Нижний Новгород" он по-прежнему значится как главный тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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