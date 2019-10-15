Пост главного тренера ФК «Нижний Новгород» займет Роберт Евдокимов

У футбольного клуба «Нижний Новгород» поменяется главный тренер, сообщил источник «Комсомольской правды – Нижний Новгород». Вместо Дмитрия Черышева, который занимал этот пост с июля 2018 года, команду возглавит Роберт Евдокимов.

По слухам, на роль главного тренера рассматривались две кандидатуры: Роман Пилипчук и Роберт Евдокимов. Но Полипчук отказался. В результате уже с 16 октября в кресло главного тренера сядет Роберт Евдокимов.

Напомним, причина ухода Дмитрия Черышева – неудовлетворительные результаты нижегородской футбольной команды. Главная задача тренера команды - в кратчайшие сроки вывести нижегородцев в премьер-лигу. Дмитрию Черышеву на это было отведено один-два года. Но после года тренерской работы ФК «Нижний Новгород» находится только на 11 месте первенства.

СПРАВКА КП

Тренерскую карьеру Роберт Евдокимов начал в 2005 году в Набережных Челнах в Центре подготовки футболистов «КАМАЗ», где он тренировал молодежную команду. В августе 2006 года был назначен главным тренером клуба второго дивизиона «Алнас». В дебютной для Евдокимова игре в качестве главного тренера профессиональной команды была одержана победа в гостях над «Энергетиком» (Урень), который находился выше в турнирной таблице и редко проигрывал дома. После чего перебрался в ижевский «СОЮЗ-Газпром» и в 2009 году привел его к третьему месту в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона.

Позже Евдокимов перешел в клуб Первого дивизиона «КАМАЗ», где отработал два года в Первом дивизионе/ФНЛ. В 2010 году по результатам опроса клубов был признан лучшим тренером первого дивизиона, а в номинации премии «Фаворит», проводимой порталом OneDivision.ru, занял 2-е место. «КАМАЗ» в турнире первого дивизиона занял тогда четвертое место (а мог занять третье место, но проиграл матч ФК «Нижний Новгород»).

В конце 2011 года Евдокимов возглавил футбольный клуб «Газовик» (Оренбург). В 2016 году «Газовик» досрочно занял первое место в ФНЛ и вышел в Премьер-лигу.

В 2017 году он стал главным тренером казахстанского клуба «Тобол». А через год он перешел в клуб «Ротор». После поражения от ФК «Сызрань-2003» в 1/32 финала Кубка России Робер Евдокимов заявил, что будет просить руководство клуба об отставке. Но отставка не была принята.