«Судьба привязала»: Ольга Кормухина вышла замуж в первый раз из жалости

В первый раз Ольга Кормухина вышла замуж из жалости. Своей душещипательной историей 59-летняя рок-звезда поделилась в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

olgakormuhina Певица рассказала о самом сокровенном в программе "Судьба человека"

В самом начале карьеры Кормухиной выпала честь поехать на международный джазовый фестиваль в Чехословакию. К тому времени она уже была солисткой двух ведущих джазовых оркестров страны.

- Мне было двадцать с небольшим лет, а я еду на фестиваль такого уровня! И тут меня жестко останавливают. Иду я утречком в магазин, и мне прямо на ногу отскоком падает труба - рядом разгружали чугунные трубы, - вспоминает певица. - Мама дорогая! Я такую боль в жизни не представляла. Мне раздробило все плюсневые кости. Меня отвезли в травмпункт, где все были пьяные, наложили валенок и сказали: «А теперь дискотека!»

olgakormuhina Ольга Кормухина с мужем Алексеем Беловым и ведущим Борисом Корчевниковым.

Две недели артистка ходила с этой «дискотекой», пока не поняла, что с гипсом что-то не так. Вместе со своим молодым человеком Ольга решила самостоятельно расковырять тот «валенок».

- В общем, на фестиваль я не поехала. Но получилось так, что судьба привязала меня к этому человеку. Вышла я за него не то что бы из жалости, но из благодарности, - отметила знаменитость. - Меня поразило то, как он тогда за мной ухаживал.

Однако брак продлился недолго. И певица убеждена, что в расставании были виноваты оба, хотя больше в случившемся винит себя.

- Просто я считаю, что не нужно делать то, в чем сомневаешься. Никогда. А у меня сомнения были, - добавила артистка.

Кстати, именно первый муж познакомил будущую звезду с Алексеем Беловым, который впоследствии стал ее супругом. В браке у них родилась дочка Анатолия.