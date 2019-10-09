2019-10-09T19:10:33+03:00
Звезды

«Судьба привязала»: Ольга Кормухина вышла замуж в первый раз из жалости

Рок-звезда поделилась своей душещипательной историей в программе «Судьба человека»
Анна МИГАЛОВА
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Своей душещипательной историей 59-летняя рок-звезда поделилась в программе «Судьба человека».Своей душещипательной историей 59-летняя рок-звезда поделилась в программе «Судьба человека».Фото: принтскрин видео.
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В первый раз Ольга Кормухина вышла замуж из жалости. Своей душещипательной историей 59-летняя рок-звезда поделилась в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

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Певица рассказала о самом сокровенном в программе "Судьба человека"
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В самом начале карьеры Кормухиной выпала честь поехать на международный джазовый фестиваль в Чехословакию. К тому времени она уже была солисткой двух ведущих джазовых оркестров страны.

- Мне было двадцать с небольшим лет, а я еду на фестиваль такого уровня! И тут меня жестко останавливают. Иду я утречком в магазин, и мне прямо на ногу отскоком падает труба - рядом разгружали чугунные трубы, - вспоминает певица. - Мама дорогая! Я такую боль в жизни не представляла. Мне раздробило все плюсневые кости. Меня отвезли в травмпункт, где все были пьяные, наложили валенок и сказали: «А теперь дискотека!»

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Ольга Кормухина с мужем Алексеем Беловым и ведущим Борисом Корчевниковым.
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Две недели артистка ходила с этой «дискотекой», пока не поняла, что с гипсом что-то не так. Вместе со своим молодым человеком Ольга решила самостоятельно расковырять тот «валенок».

- В общем, на фестиваль я не поехала. Но получилось так, что судьба привязала меня к этому человеку. Вышла я за него не то что бы из жалости, но из благодарности, - отметила знаменитость. - Меня поразило то, как он тогда за мной ухаживал.

Однако брак продлился недолго. И певица убеждена, что в расставании были виноваты оба, хотя больше в случившемся винит себя.

- Просто я считаю, что не нужно делать то, в чем сомневаешься. Никогда. А у меня сомнения были, - добавила артистка.

Кстати, именно первый муж познакомил будущую звезду с Алексеем Беловым, который впоследствии стал ее супругом. В браке у них родилась дочка Анатолия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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