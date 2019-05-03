Ольга Кормухина: «Благодаря материнству наконец ощутила себя женщиной»

Известная певица Ольга Кормухина посвятила новый пост в Инстаграме 19-летию их с Алексеем Беловым дочери Анатолии.

olgakormuhina Ровно 19 лет назад во вторник Светлой седмицы 2 мая мы с Алексеем получили наш главный в жизни подарок!

- Ровно 19 лет назад во вторник Светлой седмицы 2 мая мы с Алексеем получили наш главный в жизни подарок - нашу дочь! С тех пор все изменилось. Не знаю, как другие, но именно благодаря материнству я наконец ощутила себя женщиной и на своем месте, - призналась артистка. - Даже петь по-другому стала! Дорогая, Анатолия, спасибо тебе за нежность, которой во мне не хватало без тебя. Мы тебя очень любим. И благодарим за то, что ты выбрала нас.

Подписчики присоединились к поздравлениям. А некоторые просто подтвердили сказанное Кормухиной.

- Родные, поздравляем от всей души. Тошечка прекрасный, талантливый, глубокий и светлый человек, неординарная личность и красивая, необыкновенно обаятельная девушка, - написала tatianamityusova.

- С годовщиной становления мамой! Всего самого светлого, - пожелала minitigraa.

- Да, женщина приходит в этот мир дать жизнь. Без этого не может быть полноценного женского существования, - заявила liubovchuchelova.

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Этому событию певица посвятила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме (подробности)