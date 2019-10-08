Названы причины обрушения стены здания православного училища в Нижнем Новгороде

Причиной обрушения стены одного из учебных корпусов православного женского училища на улице Суетинской могли стать затяжные дожди и ветхость конструкции.

Напомним, инцидент произошел ранним утром 7 октября. В момент происшествия в здании находились трое взрослых сотрудников училища. К счастью, никто из них не погиб и не пострадал. Как стало известно позднее, это здание было передано Нижегородской епархии в 2010 году в безвозмездное пользование. Сам дом был построен в середине XIX века, а спустя столетие к нему был сделан пристрой.

- Здание располагалось в непосредственной близости от грунтовых вод, которые и размывали фундамент, - пояснили в пресс-службе Нижегородской епархии. – Они выщелачивали цементный раствор, ослабляли кирпичную кладку фундамента и стен, погруженных в техногенный грунт на 1,5 метра.

Чтобы сохранить здание этим летом там начались работы по водоотведению, созданию дренажной системы, а также укреплению склона и фундамента. Планировалось, что позднее здание будет откопано из техногенного грунта и ему будет возвращен исторический облик. Однако сделать это рабочие не успели.

- Освобожденная от подпирающего ее техногенного слоя грунта западная стена пристройки в связи с ветхость и затяжными дождями обрушилась, - сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии. – Эта стена была построена в ХХ веке с грубыми нарушениями. В частности, не были сделаны перевязки с южной и северной стенами.

В настоящее время занятия в православном женском училище организованы в соседнем корпусе. Учебный процесс полностью восстановлен.

- Сейчас здание отключено от всех коммуникаций, - рассказал в пресс-службе Нижегородской епархии. - Будет проведена экспертиза, которая определит перечень необходимых восстановительных работ. После проведения всех необходимых мероприятий учащиеся продолжат обучение на прежнем месте.