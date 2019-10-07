2019-10-07T17:52:53+03:00
Общество

Общественная палата II созыва сформирована в Нижнем Новгороде

Первое заседание нового состава назначено на 30 октября 2019 года
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: городская Дума Нижнего НовгородаФото: городская Дума Нижнего Новгорода
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Общественная палата II созыва сформирована в Нижнем Новгороде

В среду, 2 октября, состоялось собрание членов Общественной палаты Нижнего Новгорода II созыва, на котором посредством тайного рейтингового голосования были выбраны ее 10 недостающие членов. Председательствовал на совете президент нижегородском НИУ ВШЭ Геннадий Рябов.

Фото: городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: городская Дума Нижнего Новгорода

Всего на места общественной палате претендовало 45 кандидатов, из них было выбрано 10 представителей общественных организаций: Александр Митрофанов («Российский союз молодежи»), Михаил Иванов («Строители Поволжья»), Руслан Нигматзянов («Региональная национально-культурная автономия татар НО»), Сергей Новиков («Центр инновационного развития личности»), Василий Балакин ( «Оказание правового содействия гражданам и юридическим лицам»), Андрей Нестеренко ( «Дорожный контроль–52»), Павел Салтанов («Опора России»), Александр Сурин (Фонд развития парка науки ННГУ), Александр Антипов («Федерация КУДО России»), Николай Колосов (Организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил).

Первое заседание палаты назначено на 30 октября 2019 года.

Напомним, что ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов утвердил десятерых членов Общественной палаты II созыва. Ими стали: Андрей Буланов, Владимир Гройсман, Александр Заремба, Сергей Кульков, Михаил Сторонкин, Данил Латыпов, Роман Пономаренко, Виктор Растеряев, Александра Шарова и Сергей Шухрин.

Напомним также, что в 2019 года городская Дума утвердила новое положение о формировании Общественной палаты: 10 из 30 человек утверждает глава города, еще 10 – дума и еще 10 – члены Общественной палаты, утвержденными ранее мэром и Думой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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