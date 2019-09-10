2019-09-10T10:34:08+03:00
Общество

Владимир Панов утвердил 10 членов Общественной палаты

Остальные две трети будут избираться думой и остальными общественниками
Юлия ИСАЕВА
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов утвердил десятерых членов Общественной палаты второго созыва. Ими стали: Андрей Буланов, Владимир Гройсман, Александр Заремба, Сергей Кульков, Михаил Сторонкин, Данил Латыпов, Роман Пономаренко, Виктор Растеряев, Александра Шарова и Сергей Шухрин.

Как напомнили в пресс-службе департамента соцпроектов и коммуникаций, 19 июня городская дума утвердила новое положение об Общественной палате. Теперь она формируется по новым правилам. 10 из 30 человек утверждает глава города, еще 10 – дума и еще 10 – члены Общественной палаты, утвержденными ранее мэром и думой.

Ране сообщалось, что 8 сентября в Нижнем Новгороде прошли довыборы в думу. Победителями стали представители «Единой России»: №9 - Татьяна Скоробогатова, №15 - Руслан Станчев, №16 - Инна Ванькина, №21 - Павел Пашинин, №24 - Евгений Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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